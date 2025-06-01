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▲隨著5月份過去，6月開啟也迎接夏季到來，下一次放連假就是教師節囉！（圖/記者葉盛耀攝）

端午連假結束了！2025年行事曆「撐過暑假還有四大連假」

因此又新增了9月28日教師節連假以及10月25日光復節連假，加上10月6日中秋節連假、10月10日國慶日連假，今年撐過暑假之後，還有四大連假可以放呢！

📍教師節連假3天：9月27日至9月29日

📍光復節連假3天：10月24日至10月26日

📍行憲紀念日單放1天：12月25日（四）

▲新增的五天國定假日，今年還能放到包括「9月28日教師節」、「10月25日光復節」、「12月25日行憲紀念日（聖誕節）」。（圖/NOWnews社群中心製）

下半年連假重頭戲9月底開啟！懂用特休最長休息16天

多了教師節連假以及光復日連假之後，短短一個月的時間這四大連假就佔據14天之長

📍教師節、中秋節、國慶日三連假串連：特休請9月30至10月3日、10月7日至9日共7天，可以休16天長假。

▲教師節、中秋節以及國慶日連假可以靈活運用，從9天連假到16天連假都有，就看上班族自己的規劃。（圖/NOWnews社群中心製圖）

端午連假今（1）日就是最後一天，上班族以及學生們也準備該收心啦！然而這次連假之後，下次的連假是何時？打開2025年下半年行事曆，因應「紀念日節日實施條例」通過，因此今年還有4大連假。《NOWnews》特別整理2025年行事曆剩餘連假時間、放假天數以及請假攻略，提供民眾一文看懂。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「端午連假過後之後，暑假要到了，兩個大月先一起撐過去吧！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「特休假多一點的人，已經幾乎快要把整個月的休完了，真的可以好好充電一下。」而在端午連假結束之後，接下來時序就正式進入6月迎接夏天，原本下個連假會出現在10月初的中秋節，不過因為近日立法院通過最新版「紀念日節日實施條例」，以下是2025剩下日期的連假時間總整理。📍中秋節連假3天：10月4日至10月6日📍國慶日連假3天：10月10日至10月12日，原本中秋節、國慶日就已經位於同週的狀況，利用特休請10月7日至10月9日就會有9天連假，現在加上教師節連假的話，另一段特休用在9月30日至10月3日，使用7天特休直接可以連續休假16天，要去歐美國家旅遊的上班族超級適合在這時安排。以下是2025剩下連假請假攻略。📍中秋節、國慶日兩連假串連：特休請10月7日至9日共3天，可以休9天長假。📍光復節單純4天特休串連：特休請10月20日至10月23日共4天，可以從10月18日休到10月27日，共9天長假。📍行憲紀念日（聖誕節）：特休請12月26日共1天，可以休4天連假。