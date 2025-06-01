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▲溜馬125：108擊敗尼克，系列賽4：2晉級，Tyrese Haliburton發起快攻能力是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲印第安那溜馬的進攻效率在季後賽四強中高居榜首：場均得分118.5分，投籃命中率50%，三分命中率39.7%。（圖／取自印第安納溜馬X）

▲東區決賽MVP則由今晚攻下31分的Pascal Siakam拿下，這也是他繼2019年後再闖總冠軍賽。（圖／取自印地安納溜馬X）

當Tyrese Haliburton在東區決賽第六戰中，一次又一次快攻轉換中送出精彩長傳、帶領印第安納溜馬擊潰尼克時，場邊的觀眾彷彿見證了時間倒流——他們看到的，不只是眼前這支年輕的溜馬，更像是20年前那支經典的「7秒太陽」。不僅如此這支球隊還更上一層樓，將一次快攻的平均速度提升到「5秒」，青出於藍。Bill Simmons此前在節目中直言，他在觀看東決第四戰時立刻傳訊給Steve Nash：「你覺得這支溜馬是不是『7秒太陽』的私生子？」Nash的回應是：「絕對是。」這句玩笑般的對話，卻也精準點出今日溜馬的進攻風格：瘋狂的轉換速度、出色的節奏掌控，以及每個球員無私且高效的跑動與傳導。G6溜馬關門戰，上半場雙方難分難解，但在第二節最後時刻已經能看到印第安納積蓄的進攻能量，尼克投籃不進，Haliburton立刻就是一次高速長傳給前場偷跑球員得分，像極了當年的「7秒太陽」。第三節他們那一波拉開比數的攻勢，也是靠著快速反擊所建立的，Brunson失誤後5秒，Andrew Nembhard在球場另一邊投進三分球；溜馬掌握防守籃板後5秒，Thomas Bryant在另一邊灌籃得分，或許我們可以叫他們「5秒溜馬」了。此役快攻得分比對手多出15分（25：10），用節奏擊潰體能見底的尼克。溜馬的進攻效率在季後賽四強中高居榜首：場均得分118.5分，投籃命中率50%，三分命中率39.7%，進攻效率達118.4。這樣的數據，不禁令人想起那支由Mike D’Antoni執教、Steve Nash主控、Amar’e Stoudemire與Shawn Marion共舞的太陽隊——他們曾是現代籃球的革命者，而如今，Haliburton和溜馬則是那套體系的完美傳人。然而這支「5秒溜馬」不是憑空而來的奇蹟。球隊管理層透過一連串精準操作，從交易中換來Haliburton與Pascal Siakam，並透過選秀或交易得到、並培養出Andrew Nembhard、Aaron Nesmith、Obi Toppin等實用拼圖，Myles Turner穩定的防守與外線更是支柱。美國記者Evan Sidery便點評：「溜馬透過聰明交易與選秀打造出一支具競爭力的隊伍，是聯盟重建的典範。」本季季後賽，溜馬接連以4：1擊敗雄鹿與騎士、再以4：2淘汰尼克，過程中並未出現連敗——自3月10日以來，溜馬沒有任何2連敗紀錄，展現強韌韌性與穩定性。Pascal Siakam在東決場均30分以上的表現，壓過Haliburton榮膺東區決賽MVP，成為史上第四位獲此殊榮的球員。接下來，溜馬將在總冠軍賽迎戰常規賽68勝的西區冠軍雷霆。這是溜馬繼2000年由Reggie Miller領軍後，時隔25年再度挺進總冠軍賽。當年Miller無法阻擋OK組合，如今Haliburton與Shai Gilgeous-Alexander兩位頂尖後衛之爭，將成為總冠軍最大看點。傳承「7秒太陽」的靈魂，轉化為屬於印第安納的「5秒哲學」，這支溜馬正用激情與速度寫下隊史新篇章。總冠軍戰即將登場，他們是否能一鼓作氣創造奇蹟，拿下隊史首座NBA冠軍金盃，讓我們拭目以待。