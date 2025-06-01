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NBA美國職籃（National Basketball Association）印第安納溜馬今（1）日在東區決賽G6以125：108戰勝紐約尼克，系列賽以4：2成功晉級總冠軍賽。除了球員們在場上的拚搏，外界盛傳一項「神秘力量」，當印第安納狂熱隊的王牌球星、「女版柯瑞」Caitlin Clark現場觀戰時，溜馬在季後賽竟然保持7戰全勝的不敗紀錄。這是自Reggie Miller時代以來，溜馬再度闖入總冠軍賽，甚至有望將Larry O’Brien冠軍獎盃帶回家。對於這個瘋狂熱愛籃球的印第安納州而言，這是一件意義非凡的大事，無論是球員、球迷，還是Caitlin Clark本人，都深知這場比賽的重要性。Caitlin Clark作為印第安納狂熱隊的王牌球星，與溜馬隊的核心後衛Tyrese Haliburton平時就常在場邊互相支持對方的比賽。無論是場邊認真觀戰，還是賽後熱情合照、大聲加油，這對「籃球搭檔」彼此欣賞、互挺到底。即使Caitlin Clark目前仍處於傷勢復原期，她依然現身甘布里吉球館現場觀戰這場關鍵的第6戰，親自力挺Haliburton與溜馬隊的拚戰。雖然場邊沒有出現傳聞中的男友Connor，Caitlin Clark獨自現身觀戰的舉動，依然讓球迷感受到滿滿的籃球情誼與支持，也再次證明她與Haliburton之間的深厚友誼。