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▲當年Tyrese Haliburton曾主動向芝加哥公牛表達強烈加盟意願，卻被對方拒絕。如今他已經是東區冠軍後衛。（圖／美聯社／達志影像）

▲今（1）日印第安那溜馬系列賽4：2擊敗紐約尼克晉級，溜馬將在相隔25年後再度重返總決賽舞台，Tyrese Haliburton追逐前輩Reggie Miller的腳步。（圖／美聯社／達志影像）

Tyrese Haliburton正帶領印第安納溜馬上演本季最令人驚艷的「灰姑娘之旅」，在NBA美國職籃（National Basketball Association）東區冠軍戰以4：2淘汰紐約尼克，隊史相隔25年再闖總決賽。這位年僅25歲的控衛不僅以場上表現征服了全聯盟，更用一場場勝利狠狠打臉了過去對他充滿質疑的所有人，尤其是——芝加哥公牛。回到2020年選秀會，當年Tyrese Haliburton曾主動向芝加哥公牛表達強烈加盟意願，他說：「我覺得自己非常適合與Coby White和Zach LaVine這種能得分的後衛搭檔，我能立刻上場減輕他們的負擔，負責組織與串聯，我準備好為芝加哥付出一切。」然而，擁有第四順位的公牛最終選擇了Patrick Williams，無視了Haliburton這位表態明確、風格契合、且擁有超高球商的控衛。五年過去，Haliburton不僅成為明星控衛，甚至帶領溜馬晉級總決賽；反觀Williams至今生涯場均僅有9.6分、4.1籃板、1.5助攻，進攻端定位模糊，防守端也未如預期成長，公牛錯失了一位足以改變隊史的建隊基石。如今的Haliburton，在季後賽場場關鍵。東決第4戰，他砍下32分15助攻12籃板4抄截，無任何失誤，成為繼2002年Baron Davis後，唯一在季後賽拿下「30分大三元＋零失誤」的球員。第6戰更在第四節爆發，單節攻下11分3籃板5助攻，最終全場繳出21分13助攻6籃板3抄截1阻攻，帶領溜馬以125：108收下系列賽。儘管在東區季後賽首輪，溜馬才剛淘汰強權密爾瓦基公鹿，但連公鹿主力Bobby Portis都對Haliburton讚不絕口：「我雖然不喜歡對手球隊，但我尊重他。他是像Chris Paul一樣的Point God（控衛之神），掌控節奏的方式太驚人了，讓隊友打得很輕鬆。」而這樣一位季後賽主宰級的球星，竟曾被冠上「全聯盟最被高估的球員」之名？Haliburton的故事從來就是一路被低估、一路逆襲。他沒有爆炸性的體能，也不是選秀前三順位的明星球員，但他用技術、頭腦與意志力，一步步將自己推上聯盟最強控衛的行列。最諷刺的是，當年他極力爭取為之效力的芝加哥，如今仍深陷中庸泥淖；而他所率領的溜馬，已成聯盟最具觀賞性的快打旋風球隊，「5秒溜馬」的進攻哲學正是Haliburton智慧與速度完美結合的最佳體現。如果時間可以重來，芝加哥公牛是否會在2020年的那張選秀桌前，做出不同的選擇？但對於Haliburton而言，他早已不需要別人的認可。他正朝著自己的目標前進——帶領印第安納奪下隊史首座NBA總冠軍，並證明：這一輩子雖然都在被低估，但他的存在，就是奇蹟本身。