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NBA美國職籃印第安納溜馬隊今（1）日在東區決賽第六戰中以125：108擊敗紐約尼克隊，成功以系列賽4：2的戰績晉級總冠軍賽。這場勝利不僅讓溜馬隊重返闊別已久的總冠軍賽，更讓主帥Rick Carlisle成為外界矚目的焦點，他用兵如神的戰術佈局，讓人不禁聯想起他2011年率領達拉斯獨行俠隊奪冠的傳奇時刻，今年能否複製當年奇蹟值得關注。這場勝利象徵著Rick Carlisle生涯第二次帶隊殺入NBA總決賽，上一次是2011年帶領獨行俠隊並成功奪冠，而今年則是率領印第安納溜馬隊闖進總冠軍賽。在NBA歷史上，此前只有四位主教練曾帶領兩支不同隊伍進入總決賽，他們分別是Alex Hannum（塞爾提克、湖人）、「紅衣主教」Arnold Auerbach（華盛頓國會、塞爾提克）、「禪師」Phil Jackson（公牛、湖人）以及「油頭」Pat Riley（尼克、湖人）。對於Rick Carlisle而言，這是他時隔14年再度重回NBA總決賽的舞台。上一次他率隊進入總決賽是2011年，當時獨行俠隊在不被看好的情況下，以4：2的戰績擊敗由LeBron James、Dwyane Wade及Chris Bosh組成的熱火隊，成功助Dirk Nowitzki拿下意義非凡的「封神一冠」。時隔14年，名帥Rick Carlisle能否再次展現「用兵如神」的功力，引導年輕的溜馬隊在總決賽中創造屬於他們自己的奇蹟，成為今年NBA總冠軍賽最受期待的看點之一。