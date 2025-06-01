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全聯「傳奇級水果」驚喜上架！內行搶瘋了：甜又大顆

▲有網友逛全聯時意外找到甜又大顆的美國甜橙，意外引起廣大消費者討論。（圖／全聯消費經驗老實說臉書）

美國甜橙是什麼？堪稱「消暑聖品」夏天必吃

▲美國甜橙最大特色在於果實大、甜度高且果肉細緻，風味甚佳，相當適合漸熱的天氣。（圖／全聯消費經驗老實說臉書）

全聯隱藏優惠超多！端午買一送一只到今天

▲全聯端午節買一送一，包括御茶園麥萃、芬達橘子汽水通通半價。（圖／翻攝自全聯）

端午節隱藏優惠！全聯買一送一「整瓶茶飲12元」 進口水果才15元

連鎖超市全聯福利中心廣受台灣人喜愛，其在全台擁有多間門市，且時常祭出超殺優惠，是許多人採買食材的好去處。近日就有民眾逛全聯時，，不僅外型大顆，口感上甜又多汁，是酸甜滋味相當適合炎炎夏日來一顆。有網友近日在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享，興奮表示「第一次看到這麼大顆的甜橙！」緊接著曬出多張照片，只見畫面中架上滿滿都是又圓又大的美國甜橙，其，相當划算。貼文曝光後，隨即引起眾多網友大讚、「真的甜」、「我都買給小孩子，很喜歡很甜的」。據了解，美國甜橙又稱香吉士，是美國加州所出產的甜橙種類，其中又以「柳橙之王」晚崙西亞橙（Valencia Orange）最受歡迎。此外，美國甜橙果肉纖維細緻，不僅皮容易剝，且果肉內含有的籽也較稀少，相當適合直接使用，若嫌單吃太過普通的民眾，也可以將其榨成汁或做甜點，豐富它的美味程度。全聯最近也推出超多優惠，近期正逢端午連假期間，全聯推出買一送一活動，僅限5月31日和6月1日兩天，4款熱賣商品通通半價，包括御茶園麥萃（冰釀低熱量）、芬達橘子汽水／無糖雪碧汽水、貓倍麗 小鮮肉泥和華元Hen蝦蝦條。全聯本週週末抗漲也推出超強優惠，水果玉米特價只要38元、美國甜橙#113原價18元，現在只要15元，另外還有火鍋一族必買的冷藏澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片，目前也只要71元。以上優惠都只到今天，想購買的民眾記得趕快手刀前往門市！