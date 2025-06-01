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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區決賽，印地安那溜馬今（1）日以125：108擊敗紐約尼克，成功闖進總冠軍賽，將與奧克拉荷馬雷霆於最後舞台會師，比賽還未開打，先寫下NBA難得一見紀錄，這是NBA自從2001年正式實施「豪華稅」制度以來，首度發生2支總冠軍賽球隊「都不是」繳稅隊伍的情況，等同東西區冠軍同時都是「無課金」稱王，這在過去25年從未發生，也讓球迷笑說：「NBA總裁Adam Silver臉都綠了。」實際上，過去44支打進總冠軍賽的隊伍，有26支是要繳豪華稅的球隊，比例超過59%，22支冠軍球隊中，則有16支是豪華稅球隊，比例超過72%，一定程度上顯示將錢砸在補強陣容上，確實有更高機率奪冠。NBA今年的薪資上限為1.78億美元，溜馬本季團隊薪資1.69億美元，排名全聯盟第22，陣中有5位球員年薪破千萬，最高薪球員是當家球星Tyrese Haliburton與東區決賽MVP得主Pascal Siakam，兩人本季都領大約4200萬美元，2人就佔據將近一半的團隊薪資，第三名則是Myles Turner的1900萬到期約。至於Haliburton後場搭檔，今年季後賽多次在關鍵時刻挺身而出的Andrew Nembhard，本季薪水僅200萬美元。雷霆方面，本季受惠於Chet Holmgren、Jalen Williams都還在領新秀合約，團隊薪資僅1.67億，名列全聯盟第25，陣中有6位球員年薪破千萬，最高薪是一哥Shai Gilgeous-Alexander的3500萬美元，Isaiah Hartenstein領3000萬居次，第三則是防守悍將Luguentz Dort的1700萬。至於本季團隊薪資最高的前3名球隊，第一是鳳凰城太陽的2.2億美元，但他們連附加賽都沒得打，第2是明尼蘇達灰狼的2.04億美元、第3為波士頓塞爾提克的1.95億美元。