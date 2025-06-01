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▲泰國佳麗奧帕爾奪第72屆世界小姐后冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲第72屆世界小姐總決賽當天，各國佳麗先是身著傳統民族服裝進行開場巡禮，接著依洲際順序穿著晚禮服登台亮相。（圖／美聯社／達志影像）

第72屆世界小姐總決賽5月31日晚間在印度海得拉巴登場，年僅22歲的泰國代表蘇查塔·奧帕爾·莊西（Suchata "Opal" Chuangsri）脫穎而出，成功摘下后冠，為泰國寫下歷史新頁，讓全國民眾為之瘋狂。奧帕爾目前就讀泰國法政大學（Thammasat University）政治系，同時也是「奧帕爾為她」乳癌關懷計畫的創辦人，她在108位參賽佳麗中脫穎而出，成為泰國史上首位世界小姐得主。比賽當晚場面盛大，各國佳麗先是身著傳統民族服裝進行開場巡禮，接著108位參賽者依洲際順序穿著晚禮服登台亮相。隨後公布40強名單，分為美洲及加勒比海地區、非洲、歐洲、亞洲及大洋洲四大區域，每區各選出10名佳麗。在亞洲及大洋洲媒體挑戰賽中拿下第一名的奧帕爾，順利挺進40強行列。經過層層競爭，最終有20位佳麗入圍，其中亞洲及大洋洲區域包括澳洲、印度、黎巴嫩、菲律賓及泰國等5名代表。進入前8強後，佳麗們面臨問答環節考驗。當被問及「為何認為自己應該成為亞洲及大洋洲世界小姐代表」時，奧帕爾以花園比喻回答：「任何人都能為植物澆水，但要讓花園真正美麗且永續發展，必須有人用心呵護。這就像世界小姐的職責，不只是展現自己，更要讓人們感受到妳與他們同在。」她進一步表示，透過「美麗有目的」計畫，她學會了有價值的人生就是將生命與夢想歸還給曾經失去它們的人，這正是她站在台上的原因。最終4強包括馬提尼克、衣索比亞、波蘭及泰國代表。面對最後一題「這趟旅程如何讓妳理解真相，以及個人在塑造故事中的責任」，奧帕爾展現自信，強調參與世界小姐讓她學會傳遞真相的責任。奧帕爾在獲獎後的演說中表示：「這一刻不只是個人的勝利，更是每個希望被看見、被聽見並創造改變的年輕女孩的共同夢想。我很榮幸能代表這份傳承，並在擔任世界小姐期間創造真正的改變。」世界小姐組織主席茱莉亞·莫利（Julia Morley）對奧帕爾讚譽有加：「奧帕爾向我們證明，她不僅是贏家，更是有目標的女性，擁有世界準備傾聽的聲音。」比賽結果方面，衣索比亞代表哈塞特·德雷傑（Hasset Dereje）獲得亞軍，波蘭代表瑪雅·克萊達（Maja Klajda）名列季軍，馬提尼克代表奧黑莉·約阿希姆（Aurélie Joachim）則拿下第四名。除了世界小姐頭銜外，奧帕爾在比賽期間還獲得亞洲及大洋洲媒體挑戰賽冠軍、Head2Head挑戰賽亞軍，並在世界小姐應用程式上獲得全球超過200萬張民眾票選支持。她推動的「奧帕爾為她」計畫已持續三年多，致力提升乳癌防治意識並關懷患者，未來她計劃透過世界小姐平台將此計畫推廣至全球，展現社會關懷精神，成為泰國人民的驕傲。