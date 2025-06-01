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印第安納溜馬今（1）日在東區決賽第六戰以125：108擊敗紐約尼克，成功以4：2晉級2025年NBA總冠軍賽，將與西區冠軍奧克拉荷馬雷霆正面交鋒。這是溜馬睽違25年再次打進總冠軍賽，而當年總決賽舉行時，現任主控Tyrese Haliburton才剛出生滿3個月，如今他已是球隊的進攻核心與領袖，帶領球隊重新踏上榮耀之路。本季總冠軍賽的另一個焦點，是雙方皆未繳納奢侈稅的「平民球隊」對決。根據NBA官方數據，這是聯盟自實施奢侈稅制度以來，首次有兩支當季未達繳稅門檻的球隊會師總冠軍賽，象徵高薪打造豪華陣容的傳統模式受到挑戰。溜馬與雷霆在財政節制下，靠著精準選秀、年輕球員養成與團隊戰力的整合，一路挺進季後賽最終舞台。對溜馬來說，這次是自2000年之後首度晉級總冠軍賽。當年由Reggie Miller領軍，與Kobe Bryant和Shaquille O’Neal坐鎮的湖人激戰。如今再次站上巔峰對決舞台，Haliburton扛起球隊重任，成為印第安納25年後挑戰隊史首冠的關鍵人物。總冠軍賽的熱度也反映在票價上。根據NBA票務平台資訊，G1（雷霆主場）最低票價為712美元（約新台幣2萬1257元），G2為759美元（約2萬2660元）；G3與G4轉戰溜馬主場，票價為689與914美元。若系列戰進入第五至第七戰，票價將持續攀升。G5門票價格來到1080美元，G6則為1267美元，而若進入G7（雷霆主場），最低票價已高達1386美元，約新台幣4萬1380元，創下今年季後賽新高。