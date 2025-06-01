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針對合庫銀行台大分行5月29日辦理台大醫院西址（舊大樓）外收款項過程中，遭不明人士竊取，並傳出延遲3小時才報案。對此，合庫銀行今（1）日聲明澄清，當天皆已依規通報主管機關，並全力配合警方查調，亦已責成各營業單位檢討收款動線，並依合庫銀行外收款項相關規定辦理，以避免類此情事發生。根據媒體報導，台北市1名合庫行員到台大醫院出納組收款387萬元，要繼續到美食商場收錢時，卻粗心把百萬鉅款放在商場門口地上，沒多久1名「雨衣男」進入醫院，花不到5分鐘就把整袋拿走，搭公車遠離院區後，再徒步逃逸。合庫銀行今日發出聲明，並指出台大分行案發當下於上午11時55分即通報台大醫院駐衛警，並致電管區中正一分局報案請求協助，於下午2點21分完成報案筆錄。對於有媒體指稱延遲3小時報案，合庫銀行表示，報導內容顯與事實不符。對於此案，合庫銀行強調，將全力配合警方調查，以期早日破案。另已責成各營業單位檢討收款動線，並依合庫銀行外收款項相關規定辦理，以避免類此情事發生。