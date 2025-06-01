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北捷「最強出口」回歸了！台北人等好久了

▲封閉2年的北捷「中山站1號出口」，已經從5月31日開放通行了。（圖／台北捷運）

中山站1號出口睽違2年回歸！全新設計、升級一次看

▲「中山站1號出口」已經將原本的單向電扶梯改為雙向電扶梯。（圖／台北捷運）

▲中山站1號出口最新動線。（圖／台北捷運）

▲中山站1號出口外牆採用曲面造型清水混凝土工法，施工時須掌握建築設計的空間幾何。（圖／台北捷運）

台北捷運系統擁有多達117個車站，近年最受矚目的絕對是中山捷運站，線形公園加上超好逛商圈，光是平日都能讓現場出現壅擠人潮。近期北捷公司也宣布，「最強出口」睽違2年終於重新回歸開放通行，同時現場的電扶梯、景觀也一次通通大升級，預期也將成為中山未來最大亮點。許多民眾昨（31）日在Threads上發文，發現中山捷運站封閉2年的北捷「中山站1號出口」，已經悄悄開放通行了，現場雖然還有施工的鐵架持續做防護，但整體的雛型已經能夠清楚地看見。不少中山人紛紛留言回應，「兩年過去了..終於等到了」、「等了兩年終於快好了」、「終於開通了。正想說怎麼沒有宣傳，原來是屋頂還在弄」。今（1）日稍早北捷也證實，台北捷運中山站1號出口於5月31日下午正式開放，雙向電扶梯同步啟用，進出車站更便利；同時，該出口串聯線形公園主要動線及周邊商圈，提供民眾更友善便捷的人本空間，目前中山站1號出口還剩下2樓觀景平臺主體結構亦已進入最後收尾階段，「為了出口開放後的旅客安全，現場加設防護措施並設置指標加強引導，確保旅客進出動線不受影響。」中山站1號出口外牆採用曲面造型清水混凝土工法，施工時須掌握建築設計的空間幾何，依設計曲率精細製作3D曲面模板，安裝時更須精準貼合曲面結構的傾斜面、凸凹面變化，兼顧模板支撐鋼性與澆置流動性。封模時，師傅須精雕細琢處理每一段傾斜曲線模板，進而達到美學與結構兼具的清水混凝土曲面空間造型，並與對面4號出口互相輝映，形塑心中山整體景觀串聯。本次工程最大挑戰之一，就是將原本的。除了重置原有電扶梯外，舊有樓梯區配合拆除後增設1座電扶梯，因此必須改造既有結構，並切除B1大廳層部分樓板安裝電扶梯機坑。施工團隊先於軌道上方架設防護平臺，再以局部切割及吊掛的方式，取代大規模敲除工法，漸進式拆除舊有樓梯及切除大廳層部分樓板，嚴格管控每個環節，不容許任何混凝土碎塊掉落軌道，順利完成雙向電扶梯安裝工程。南京西路至長安西路間沿線整體景觀改造部分，也已陸續完工開放，提供附近民眾優質的休憩空間，進一步延伸整個範圍。原本設置於此區的公共藝術作品，也都巧妙地融入重新打造的空間，包括母雞帶小鴨、蝸牛與兔子賽跑、貓頭鷹和彈塗魚等，均以嶄新面貌重現。