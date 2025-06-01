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超人氣親子YTR排行揭曉！這位公認第一聲量爆棚

◼️第10名：默森夫妻

◼️第9名：豬豬隊友 Scott & Wendy

◼️第8名：Albee 三寶媽咪

◼️第7名：喪屍老爸

◼️第6名：絕代雙Q

◼️第5名：陳彥婷Tiffany

◼️第4名：那對夫妻

🥉第3名：彼得爸與蘇珊媽

🥈第2名：紅豆妹

🥇第1名：蔡桃貴

▲蔡阿嘎長子蔡桃貴從出生開始就受到網友關注，本次蔡桃貴頻道也奪得親子YouTube頻道冠軍。（圖／蔡阿嘎IG）

全台最年輕百萬YouTuber是他！蔡桃貴頻道「1原因」無營利

▲蔡桃貴早在2022年就突破百萬粉絲訂閱，在2023年也拿到YouTube金盾獎牌。（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡桃貴頻道發片變少了？蔡阿嘎老早說出原因

▲蔡桃貴目前已經升上小學，隨著年齡增加，外表也變得越來越帥。（圖／蔡桃貴 IG）

台灣百萬YouTuber眾多，其中較為知名的包括Joeman、蔡阿嘎和阿滴等人，每位網紅的頻道類型各有不同，但不管是開箱、教學或是搞怪等題材，都吸引眾多粉絲觀看。近日《網路溫度計DailyView》盤點台灣「10大超人氣親子YouTube頻道」，，加上蔡桃貴近年來也成長超多，變得越來越帥，讓其聲量愈趨增長。《網路溫度計DailyView》今年4月公布「10大超人氣親子YouTube頻道」，本次調查透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，分析時間範圍為2024年04月14日至2025年04月13日，此次排行由本次排行中蔡桃貴毫無懸念奪得第一名，其是百萬網紅蔡阿嘎的長子，蔡桃貴從出生至今就受到網路關注，在蔡桃貴出生後，蔡阿嘎與二伯就為其設立頻道，記錄了一家人的點點滴滴。目前蔡桃貴的YouTube頻道已突破101萬粉絲追蹤，與自家老爸同樣是百萬YouTuber之一。事實上，但值得一提的是，蔡桃貴頻道雖然廣受粉絲喜愛，但蔡阿嘎坦言是為了記錄蔡桃貴的成長才開設頻道，所以並沒有開設營利，等於沒賺到一毛錢，頻道相當單純。實際觀看蔡桃貴的頻道，目前每支影片點閱數差距頗大，5萬至20萬不等，但也可發現頻道發片速度越來越慢，上支影片已是1個月前。至於為何影片變少？蔡阿嘎過去在「10週年Q&A」回答粉絲問題時，就曾說明蔡桃貴在去年也正式上小學，恐怕是因蔡桃貴開始上學，頻道發片頻率與蔡桃貴出鏡次數也變得更少，「桃貴上學趣」系列影片也正式停更，雖然粉絲感到不捨，但也對蔡桃貴逐漸成長感到開心。倘若你是喜歡蔡桃貴的粉絲，建議可以前往蔡桃貴IG觀看他的日常生活，目前已有超過118萬人追蹤。實際查看蔡桃貴IG仍在活躍更新，版面上也有許多蔡桃貴與家人的生活紀錄，許多網友也都大讚「貴貴越來越帥」、「貴貴無敵可愛」，相信蔡桃貴未來會變得更加帥氣。