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▲曼谷驕傲月引爆彩虹商機，專家籲重視同志族群經濟實力。（圖／翻攝自The Nation）

泰國首都曼谷今（1）日舉行2025年驕傲月遊行，市政府為確保活動順利進行，從中午12時至晚間6時封閉拉瑪一世路等多條主要道路。與此同時，泰國政商界人士在為期3天的曼谷驕傲論壇中，呼籲將LGBTQ+社群視為推動國家創意經濟的重要力量，而非僅是多元性別的象徵。遊行路線以拉瑪一世路為主軸，帕亞泰路、普倫吉路等重要幹道也在封路範圍內。曼谷市政府建議用路人提前規劃行程，選擇替代道路以避開交通管制區域。今年驕傲月活動意義格外重大，因為泰國同性婚姻平權法已於今年1月23日正式生效，成為繼台灣及尼泊爾之後，亞洲第3個承認同性婚姻的國家，也是東南亞首個同婚合法化國家。在30日至今日舉行的曼谷驕傲論壇上，與會專家一致認為，法律保障只是第一步，真正的挑戰在於如何將LGBTQ+群體完整融入泰國經濟體系。芭達雅蒂芬妮人妖秀總經理阿麗莎表示，同性婚姻法的通過證實了泰國社會的開放心態，現在企業應該正常化看待LGBTQ+身分，專注於這個社群的能力貢獻，而非身分認同。她強調，私人企業不應將同志族群視為異類，而要認知到他們是泰國服務業和創意產業的重要推手。坎塔納集團副總裁披雅拉則指出媒體再現的問題，批評LGBTQ+角色經常被塑造成搞笑配角，延續了有害的刻板印象。他呼籲媒體應該提供更尊重、真實的角色刻劃。曼谷驕傲活動共同創辦人瓦道安妮警告企業避免「表演式聲援」，她強調「僅在一個月內把商標改成彩虹色是不夠的，那是彩虹洗白。」她也關切驕傲活動若僅限於大城市，將忽略鄉村地區LGBTQ+青年的需求。總理政策副顧問蘇拉蓬在論壇開幕致詞時表示，同性婚姻法為泰國開啟新契機，政府現在必須擴大驕傲慶祝活動規模，將其整合至更廣泛的文化倡議中，不僅刺激經濟成長，也促進社會接納度。泰國政府將LGBTQ+權益提升視為文化軟實力發展的一環，期望透過包容政策吸引國際觀光客，同時開發國內創意經濟潛力。專家普遍認為，隨著法律框架到位，如何將政策落實到企業營運和社會文化層面，將是泰國LGBTQ+平權運動的下一個重要階段。