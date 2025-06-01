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▲溜馬總教練Rick Carlisle在季後賽展現高超調度功力，針對性防守與臨場應變讓球隊一步步完成黑馬奇蹟。（圖／路透／達志影像）

▲東區決賽MVP則由今晚攻下31分的Pascal Siakam拿下，這也是他繼2019年後再闖總冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

2024-25NBA總冠軍賽「雷霆vs.溜馬」，幾乎沒有人看好溜馬。我也不認為例行賽50勝溜馬能擊敗例行賽68勝雷霆，非常困難，但溜馬展現出來的攻防強度和陣容深度，以及這支球隊進攻端選擇更多，有4-5名角主要輪換球員都打出生涯最佳季後賽表現，溜馬是東西區最後四強球隊中，最有能力扳倒雷霆的球隊。我修正我在第二輪季後賽前的看法，溜馬打雷霆有接近五成勝算，今年總冠軍賽我的預測：溜馬4：3擊敗雷霆，溜馬將奪得隊史第一座NBA總冠軍。雷霆非常強大，防守效率第一，攻防均衡，防守抄截+反擊一流，陣容深度傲人，他們能打出超強壓迫性防守，讓每個對手都遇上各種困境。灰熊在雷霆全面封鎖下，季後賽系列一場都贏不了，金塊靠著Nikola Jokic無法防守的水和領導能力，以及過去兩年金塊累積下來的團隊+防守+經驗、把雷霆拖進搶七，西區決賽灰狼根本威脅不了雷霆，灰狼只贏一場。雷霆對金塊系列賽打到搶七，改變我對雷霆很難被東區球隊擊敗的想法和看法，溜馬先勝公鹿、再克騎士、後拿尼克，溜馬一直在進化，防守愈來愈有體系和紀律，針對性愈來愈成熟+執行力高效。溜馬季後賽第二輪對騎士能有效對位Donovan Mitchell和Darius Garland，並且有效降低Evan Mobley的防守威嚇，甚至能壓制+剋制騎士板凳角色球員發揮。對尼克系列賽是溜馬防守極致表現，無所不能+比賽影響力和關鍵球就像超人的Jalen Brunson被溜馬針對性防守有效限縮。只是限縮，但溜馬已經能在六戰收拾尼克。溜馬系列賽還沒拿下尼克，只打三場，我就修正雷霆vs.溜馬看法，溜馬很有機會。溜馬不太怕雷霆有幾個強項：陣容深度：溜馬極具深度，除了先發五人完整，中鋒有Thomas Bryant+TonyBradley兩名苦工可以替補，奇兵有T.J. McConnell+Bennedict Mathurin+Obi Toppin三名效率奇高，功能性強大板凳。今年季後賽Pascal Siakam、Aaron Nesmith、Obi Toppin、T.J. McConnell、Bennedict Mathurin都打出生涯季後賽最顛峰表現，這是一支被低估的球隊。2、身高對位：雷霆除了先發雙塔Chet Holmgren+Isaiah HartenStein身高七呎，其他主要輪換身材都偏小，在攻防對位上溜馬並不會太吃虧，溜馬甚至還有對位身材天賦優勢，Pascal Siakam203公分，Aaron Nesmith198公分、Obi Toppin206公分，三名主力前鋒運動能和對位、身材都優於雷霆。後衛Tyrese Haliburton、Bennedict Mathurin都195公分，Andrew Nambhard193公分，Ben Sheppard198公分，Jarace Walker201公分，都能給雷霆替補和角色球員施加壓力。3、教練應變：溜馬教練Rick Carlisle對戰尼克教練Tom Thibodeau，Carlisle臨場應變、針對性、調整完勝，溜馬打出今年球季最棒防守和團隊，Rick Carlisle在執教和戰略上能溜馬加分。4、防守：季後賽對騎士、尼克系列賽一共11戰，溜馬防守對位和體系都提升到今年球季最顛峰，一支防守接近精英表現的溜馬，他們可以限制雷霆速度和對位，這是溜馬被普遍低估的地方。溜馬進攻端除了三大核心Pascal Siakam、Tyrese Haliburton、Aaron Nesmith，Myles Turner、Obi Toppin、Bennedict Mathurin、T.J. McConnell都有經常性爆發，這是溜馬最無法預期和針對的特色。防守決定底氣，溜馬團隊進攻出色，進攻選擇更多，雷霆不好因應和針對，這是我看好雷霆打溜馬，雷霆不一定佔盡優勢的關鍵。