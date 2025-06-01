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▲尼克有望持續以Karl-Anthony Towns（右）、Jalen Brunson為主進行重整。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克今（1）日108：125慘遭印第安那溜馬淘汰，連續2年無法闖過東區，遭淘汰後球隊也面臨重整，尤其是佔據大多數時間的先發5人組，遭外媒評價「上限太低」，恐面臨拆夥命運，其中未來合約還有3年的Josh Hart、恐成首位被無情送走的球員。《ESPN》在系列賽第2戰尼克輸球後，就曾分析尼克戰術太過單調，講求過度合理籃球的作風，在季後賽戰場不管用，尤其是關鍵時刻進攻創造力太低，儘管能靠著堅實的團隊戰力翻盤，球隊基本戰力也很穩固、起伏不大，但整體卻「沒有總冠軍球隊的樣子」。尼克上季以50勝32敗高居東區第2，結果季後賽次輪血戰7場不敵溜馬，本季再獲51勝，排名維持東區第3，第二輪6戰扳倒一哥缺陣的塞爾提克，闖進東區冠軍賽，結果經6戰後再次遭淘汰出局。若以溜馬來對比，除了一哥Tyrese Haliburton具備全聯盟最頂尖的持球創造力之外，東區冠軍賽MVP得主Pascal Siakam也能挺身而出，另包含今年季後賽多次在關鍵時刻挺身而出的Andrew Nembhard、三分射手Aaron Nesmith攻守都有所發揮，溜馬也是今年季後賽在最後一分鐘落後達7分情況下，唯一一支3度翻盤的球隊。尼克面臨拆夥命運，本季團隊薪資超過1.93億美元的他們，不可能連年負擔豪華稅，休賽季勢必要重整陣容，球隊薪資前4名的人依序是Karl-Anthony Towns、Jalen Brunson、OG Anunoby與Mikal Bridges，Towns才剛花費大筆資源找來、Brunson下季才剛要跑新約、Anunoby未來3年年薪高達4000萬，Bridges則是到期合約，且去年才花費5張首輪交易來，尼克理應會先與他商談續約。因此在前4人都不太可能被送走情況下，合約還有3年、最後1年為2200萬球隊選擇權的Hart，就成為唯一有可能被交易球員。Hart本季出賽77場、場均上場時間高達37.6分鐘，但季後賽成為被放投對象，加上禁區高度不足，逼得總教練Tom Thibodeau第3戰開始變陣，把Hart撤下先發，改放Mitchell Robinson上場扛內線，此舉也收到成效，最後4戰尼克拿到2勝2敗，而若以替補球員而言，Hart的可取代性確實明顯高於其餘先發4人，命運有點像是去年的Donte DiVincenzo。