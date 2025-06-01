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國民黨南投立委馬文君面臨罷免，她並痛批外地來的志工到處擺攤，並將其比喻為「福壽螺」、「強勢入侵的外來生物」，引發罷團不滿。罷團今（1）日發出3點聲明，強力譴責馬文君的言論扭曲「公民參與」本質，是以生態恐懼傳播「仇外情緒」。馬文君昨在臉書發文表示，最近南投四處可見強勢擺攤、罷免連署的景象，讓她突然想起「福壽螺」這種異地入侵的外來生物，危害台灣農業和生態，至今依然未能解脫。不過，此番言論引發罷團強烈不滿。罷團今發出聲明指，針對立委馬文君於社群發布的言論，將外地罷免志工比喻為「福壽螺」、「強勢入侵的外來生物」予以強烈譴責。此番言論扭曲民主公民參與本質，馬文君身為民選立法者，卻將這些民主守護者貶為「外來生物」，不僅傷害志工群體，更踐踏民主制度的尊嚴。此外，馬文君以生態恐懼散播「仇外情緒」，將人比作生態入侵種，激起社會對「外地人」的敵意，製造南投與外界的對立氛圍，無異於極端民族主義，不符立委高度。罷團最後強調，南投不是誰的私產，更不是民主孤島，不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。呼籲馬文君撤回不當發言，向所有志工與支持民主價值的公民道歉，並反省其身為民意代表應有的言行分寸。