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泰國春武里府邦拉蒙縣5月31日發生一起槍擊案，32歲中國籍男子朱斌（音譯）當街對26歲同胞崇遲陽（音譯）開槍，造成對方右腳踝嚴重骨折。案發後，警方在朱斌車內查獲大量毒品，包括液態K他命、粉狀K他命、冰毒及搖頭丸等，懷疑這起同胞相殘案件背後隱藏毒品交易糾紛。監視器畫面清楚記錄下整個犯案過程。當日上午11點09分，朱斌駕駛藍色賓士轎車停在案發房屋對面，身穿黑衣黑白短褲的他下車後，對剛從屋內走出的崇遲陽毫不猶豫地開槍。受害者應聲倒地，朱斌不但沒有立即逃離現場，反而重新進入屋內拿走一個黑色背包，甚至把中槍的崇遲陽抬入屋內，隨後才搭車離去。鄰居透露，這棟房屋長期有中國人進出，平時就經常傳出爭吵聲，但這次卻嚴重到開槍。一名目擊者表示，當時聽到激烈爭執聲後上前關心，但屋內外的人都不予理會，接著他看到槍管便立即用手機錄影，隨後聽見槍聲立刻報警求助。警方接獲報案後迅速趴行動，經過圍堵和施壓，朱斌於當日下午2點被逮捕，他坦承作案後將槍枝丟棄在距離現場約800公尺的水池中，警方隨即聯繫芭達雅水下搜救隊協助打撈，約10分鐘後便尋獲改裝手槍及彈匣。令辦案人員驚訝的是，在朱斌的賓士車後車廂內發現大量電子煙設備、液態K他命、粉狀K他命、冰毒及搖頭丸，警方研判這些電子煙設備可能用於製作K他命電子煙，整輛車根本就是移動式的毒品加工廠。這起案件再次凸顯中國人在泰國涉及犯罪活動的嚴重程度。近年來，類似事件層出不窮，泰國警方日前才在清邁破獲史上數量最多的詐騙設備案，主謀同樣是中國籍男子。更令人憂心的是，從中國、香港、澳門、馬來西亞等地的華人經常透過泰國中轉，最終被運往緬甸、柬埔寨等地的詐騙園區，形成龐大的跨國犯罪網絡。最近甚至爆出上百名泰國女性被騙至喬治亞遭強制取卵的駭人案件，顯示中國犯罪集團在泰國的觸角已經深入各個層面。目前受害者崇遲陽因失血過多仍在醫院搶救，右腳踝骨嚴重碎裂，傷勢相當嚴重尚未脫離危險。當地警局已下令徹查此案，另有一名在現場的中國籍男子也被警方控制。由於涉案人員供詞前後不一，警方已安排口譯員協助審訊，並協調移民局和旅遊警察共同參與調查，希望能追查毒品來源並擴大偵辦。