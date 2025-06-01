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基隆泡泡冰不吃了！在地人買爆這款童年神冰

▲基隆一口冰是許多在地人的童年冰品，小包裝不僅乾淨又衛生，且份量十分剛好。（圖／山弘爽口冰臉書）

基隆一口冰是什麼？堪稱在地人桌菜「最後壓軸」

▲山弘爽口冰隱身在小巷弄中，位於基隆廟口夜市老賴茶棧旁的小巷裡。（圖／翻攝Google地圖）

基隆一口冰哪裡有賣？店家藏在小巷弄中

▲若想要購買基隆一口冰，記得抵達店家後要上2樓才能買到。（圖／山弘爽口冰臉書）

▲店家除了販售一口冰，還有推出盒裝古早味叭咘冰。（圖／山弘爽口冰臉書）

山弘爽口冰相關資訊

基隆廟口夜市擁有眾多傳統美食及小吃，短短幾條街就聚集近200個攤位，但說到基隆廟口夜市最強冰品，多數會聯想到泡泡冰，其中遠東泡泡冰、陳記泡泡冰和沈家泡泡冰等，它們都是基隆相當有名的冰品。但近日有有網友近日在Threads發文，表示基隆在地販售的一口冰，是他認為最好吃且最讚的台灣味古早冰，他也提及該款冰是由山弘冷凍工廠所製作的，位於廟口附近的小冷凍廠就能買到，貼文曝光後，隨即引來眾多在地人留言，「一直以為這個只是我小時候做夢的芋頭冰，因為快忘記了但那個味道一直記得，原來真的有這個冰！」、「基隆人小時候的回憶」、「好喜歡這種冰，方便食用」。基隆一口冰是許多在地人的童年回憶，據傳以前吃桌菜時，最後壓軸就是這款冰，其冰品雖然尺寸較小，但每支都會個別包裝，看起來相當衛生，不管是要分送，還是保存都相當方便。《NOWnews今日新聞》記者實際訪問在基隆居住20年以上的翁先生，他表示小時候吃桌菜時，通常最後都會擺出許多一口冰，基隆一口冰目前是由隱藏在巷弄內的「山弘冷凍工廠」製造，店家擁有超過70年的歷史，古老的好滋味讓它長存好幾年。但值得一提的是，店家實際位置相當隱密，位於基隆市仁愛區愛四路10巷1號，也就是基隆廟口夜市內，老賴茶棧旁的小巷弄裡。店家所販售的一口冰價錢1斤130元，並沒有提供單賣服務，；除此之外，店家還有販賣盒裝的古早味叭咘冰，若是想嘗鮮的顧客可以試看看。◼️◼️◼️