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隨著休賽季臨近，金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga的動向成為外界關注焦點。根據ESPN資深分析師Kevin Pelton與多位記者報導，芝加哥公牛、邁阿密熱火與布魯克林籃網皆對這位年僅22歲的潛力球星表達出濃厚興趣，勇士也可能考慮透過「先簽後換」交易方式放行Kuminga。Pelton指出，公牛隊具備談判空間，或許可以送出中鋒Nikola Vucevic，與勇士達成先簽後換協議，並讓Kuminga在芝加哥擔任類似於過去DeMar DeRozan的核心角色。他強調：「Kuminga雖然仍有待磨練，但在非勇士體系下更可能成為穩定貢獻者，尤其當他的球風與Jimmy Butler與Draymond Green存在重疊時。」目前，Kuminga並未與教練團產生不可調和的矛盾，但他清楚表達自己有成為全明星的潛力，希望能在球隊扮演更重要角色。2024-25賽季，Kuminga於例行賽繳出場均15.3分4.6籃板2.2助攻的數據，季後賽也維持穩定輸出，場均15.2分2.5籃板1.2助攻，展現不俗進攻效率。除了Pelton的觀點外，《ClutchPoints》記者Brett Siegel也透露，熱火、公牛與籃網已對Kuminga展開初步接觸與評估，且若勇士選擇推動陣容重整，這筆交易將是一條雙贏之路。面對Kuminga的受限自由球員身份，勇士手握最終主導權。若球隊最終決定圍繞Stephen Curry與新援Jimmy Butler打造具競爭力的冠軍班底，透過交易釋出Kuminga換取即戰力，將可能成為提升陣容深度的重要一步。Pelton相信，費城76人隊和金州勇士隊的受限制自由球員，可以作為布魯克林籃網隊打造有競爭力的陣容的補充。除了Kuminga之外，籃網還鎖定76人後衛Quentin Grimes，並相信球隊能夠為打造一個給予他們發揮的陣容。