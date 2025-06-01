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5月29日上午11時許，台北市中正區台大醫院舊院區發生一起重大竊案。合作金庫台大分行64歲殷姓男員工，當天至院區收取5月28日台大醫院的掛號營運收入，總計新台幣387萬元。不料在前往地下街商場辦公室收取第二筆款項時，將裝有鉅款的旅行袋短暫置於走廊，遭不明人士趁隙竊走。據了解，殷男原計畫收取完兩筆款項後，將現金送回合作金庫存入台大醫院帳戶。但在地下街辦公室外將裝有巨額現金的行李袋暫置一旁，約「一分鐘」時間內遭竊，導致醫院損失一天的掛號全部收入。事發過程全被監視器拍下，透過畫面看到一名男子於雨中徒步抱走行李袋。警方目前已初步鎖定一名中年男子涉案，該人案發後以「硬幣」搭乘公車離開現場，顯示其行動細膩、具備規避追查的企圖。中正第一分局已成立專案小組，調閱周邊監視器擴大追查，並不排除內部知情人士與外部共謀可能性。據了解，殷姓員工即將退休，當天未依程序申請押運保全，獨自攜款進出醫院園區。此事不僅引發警方高度關注，也對醫療機構與金融單位的現金處理機制打上大大問號。