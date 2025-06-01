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▲房祖名飛韓國參加婚禮，照片中他剃光頭髮，笑得頗燦爛。（圖／翻攝自小紅書）

▲房祖名（左）與夜店DJ藍星蕾也是好友，呼麻案後他還是經常出入聲色場所。（圖／藍星蕾IG）

武打巨星成龍的42歲兒子房祖名近年鮮少公開露面，他過去因涉毒遭拘留形象大傷，演藝事業幾乎停擺，不拍戲後，傳來台定居台北多時。近日，淡出演藝圈的房祖名被眼尖網友發現出席韓國時尚名模Irene Kim的婚禮，只見房祖名和一票好友同框合照，剃了平頭的他髮際線略為後退，疑似有「癩痢頭」的情況，看起來蒼老許多，令人意外。韓國名模Irene上月23日與來自加拿大的企業家老公在首爾舉辦盛大婚宴，現場星光熠熠，包括鄭秀妍（Jessica）、吳建豪前妻石貞善、韓星車銀優等人都到場祝賀，房祖名也低調現身。大合照中，只見房祖名身穿藍色襯衫、卡其色西裝外套，面露微笑；過去經常留中長髮的房祖名也剃了平頭，髮際線疑似後退，被港媒形容像是「癩痢頭」。照片曝光後網友看了也紛紛留言，「瞬間老了10歲」、「人果然不能碰藥」，但也有粉絲認為，其實房祖名除了髮型以外，模樣與從前幾乎沒變，「還是挺陽光的啊」、「還認得出來是房祖名，沒有差太多」。回顧房祖名呼麻案，他2014年在北京被逮，因涉嫌「容留他人吸毒罪」被北京市公安局刑事拘留、判處其6個月刑期，並處罰金2千元人民幣（約台幣8300元）。當時一同捲入案件的還有台灣男星柯震東，兩人都因此被官方封殺。柯震東後來靠《再見瓦城》、《月老》等電影重新復出；房祖名出獄後則客串爸爸成龍的電影《鐵道飛虎》，但沒激起多少水花，他原先執導的電影《北京愛情圖鑑》則因涉毒，被拔掉導演頭銜，後改名為《曾經相愛的我們》在2021年上映，中國豆瓣評分只有2.8分。後來房祖名還曾在2024年推出自創歌曲《尋光》，是他時隔10年再推出的音樂作品，親自作詞作曲、演出MV，更不惜在MV中放入當年道歉記者會的片段，象徵面對過去、重新出發。但房祖名似乎還是戒不掉夜生活，曾出現在馬來西亞人氣DJ藍星蕾（Amber Na）的社群中。