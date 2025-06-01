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2025台中最強景點大洗牌！一中街、逢甲夜市都敗陣

2025第一季台中景點觀光人次排行（2025年1至3月）

▲逢甲夜市遊客人潮已經跌落至台中第五名。（圖／翻攝逢甲大學官網，2025.05.05）

「公益路商圈」擠下一中、逢甲！占盡地利優勢、家庭客必訪

▲「公益路」是台中主題式餐廳的一級戰區，包含茶六燒肉堂、輕井澤鍋物等名店都有在這條街上設置大型門市。（圖／GoogleMaps）

台中最強景點換人當了！說到台中，一般人都會想到逢甲夜市、一中街，除此之外還有麗寶樂園、高美濕地等景點，可以玩的地方實在很多。不過，根據觀光署近期公布2025第一季的統計，台中市最強景點排行，逢甲夜市已經滑落至台中第5名，而2024年冠軍一中商圈，也已經被超車，新的冠軍景點「公益路商圈」短短3個月就吸引超過406萬人次朝聖。據觀光署近期公布的2025年第一季（1~3月）景點觀光人潮統計數據，台中最強景點寶座由「公益路商圈」所拿下，在2025前三個月就吸引406萬人次到訪，第二名則是「一中商圈」，3個月內有248萬人次造訪，其餘桃園景點排名如下：事實上，「公益路」一直以來都是台中重要道路，東起臺灣大道及民權路，西抵環中路，而公益路商圈則是臺中市主題餐廳進駐最多的街道型商圈，同樣位處西區與南屯區重要幹道。近幾年來，公益路就是台中美食餐廳的一級戰區，每間餐廳無不想在這個地方佔有一時之地，因為能在這裡開店的幾乎都是台中數一數二的代表名店，每到假日可說是人滿為患，到處都是人，想吃什麼想逛什麼都有，以勤美誠品為中心，跟草悟道聯成交叉網，因此，草悟道也跟著受益，登頂2025年第三名的位置。至於為何「公益路商圈」能超車逢甲夜市，甚至是一中商圈？從「公益路商圈」主要是以大坪數主題式餐廳為主，包含茶六、輕井澤鍋物等名店都在此，用餐環境佳，因此每個週末都能吸引穩定數量的遊客到訪。不過一中、逢甲則大多都是路邊夜市型態為主，雖然能吸引大量的流動客人，但對於想要安穩用餐的家庭客來說，反而很難帶著孩子安全前往。除此之外，公益路商圈附近還有草悟道、精明一街、幻覺博物館、佛光山惠中寺、IKEA 宜家家居 台中店、廣三SOGO等景點可逛，也成為家庭客假日出遊的起點樞紐，也讓「公益路商圈」有望穩居台中最強景點直到2025結束。