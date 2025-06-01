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陸委會今（1）日發布新聞指出，旺中集團出席中共官方舉辦的「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，集團總經理蔡旺庭在會中發表附和中共對台統戰宣傳作為，陸委會予以最嚴厲譴責，並將檢視該媒體集團行為是否涉及與中共黨政軍合作，而有違反《兩岸條例》情況，依法處理。中共官方主辦的「兩岸媒體人峰會」及「海峽兩岸中華文化峰會」29日在北京召開，其中旺中集團總經理蔡旺庭也有出席。中國國台辦副主任吳璽在會中喊話台媒，應堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂，堅定推進統一。對此，陸委會今指出，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，並點名旺中媒體集團為求在陸發展利益，協助中共辦理具統戰意涵之「海峽兩岸中華文化峰會」，並唱和中共官方損害我國家主權，嚴重危害國家利益。陸委會表示，中共長期利用兩岸交流包裝對台統戰宣意圖，且此會前已提醒這類峰會把台灣媒體人叫到北京訓話、指導，已非單純文教交流，非政府樂見。陸委會批評，旺中集團一意孤行，為一己私利，不顧社會觀感，發表傷害我國家主權言論，甘願成為中共對台統戰的棋子，在此给予最嚴厲的譴責；並強調政府將檢視該集團行為是否有違《兩岸條例》第33條之1，依法處理。