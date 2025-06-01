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▲Brunson與Towns的擋拆搭配漸漸失效，先發五人自1月起每百回合淨輸1.4分。（圖／路透／達志影像）

▲Mikal Bridges的加盟同樣未如預期。他防守端時有神作，但也有缺乏碰撞與進攻失準的時刻。三月他曾公開質疑Thibodeau過度使用先發球員，引起教練團不滿。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約尼克隊內對於Karl-Anthony Towns防守習慣感到挫折，有教練團與球員私下對Towns的防守「習慣」感到沮喪，問題並不在於他的天賦，而是他的防守決策過程。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約尼克在東區決賽不敵印第安納溜馬，休賽季有很多工作要做。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克今（1）日以系列賽2：4不敵印第安那溜馬，本季止步於東區決賽，但這支球隊寫下了近25年來最成功的賽季篇章，卻也留下無數待解的難題。《The Athletic》記者James L. Edwards III爆料，尼克內部有不少矛盾，包括部分球員和教練對於Karl-Anthony Towns防守習慣的不滿，Mikal Bridges對於主帥Tom Thibodeau狠操主力球員的質疑，以及主力陣容化學反應不如預期，都使得他們季後有很多問題要解決。從與底特律活塞血戰晉級、爆冷擊敗頭號種子波士頓塞爾提克，再到東決遭印第安納溜馬淘汰，尼克走過一條充滿波折的季後賽道路。當中既有壯闊的38分勝利，也有最後2分51秒被逆轉14分的崩盤。每次重挫之後，球員都會自行召開會議，試圖重新凝聚。這樣的團隊自省，正是球團季末引進老將P.J. Tucker的原因──他不是為了場上貢獻，而是為了場下整合這支天賦出色、卻缺乏對話的球隊。儘管最終無緣總冠軍，尼克贏得了51場例行賽，創下自2013年以來最佳紀錄，並首度打入東區決賽，自2000年以來首見。Jalen Brunson與Karl-Anthony Towns能在進攻端引爆火力，而Mikal Bridges、OG Anunoby與Josh Hart則扛起側翼防線。在最佳狀態下，尼克能攻能守，無所不能；但在最糟時，三大面向皆可能瞬間瓦解。事實上，尼克的進攻隨著賽季推進逐漸走下坡，明星陣容也未如預期契合。球隊以五個首輪籤換來Bridges，期待他與大學隊友Brunson再續前緣；接著又將Julius Randle與Donte DiVincenzo交易出去，迎來Towns。理論上，這是一組能與聯盟列強抗衡的先發五人，但結果卻不盡理想。Brunson與Towns的擋拆搭配漸漸失效，先發五人自1月起每百回合淨輸1.4分。在和印第安納溜馬的系列賽中，溜馬放掉不投三分的Hart去守Towns，而Brunson與Towns的防守短板也在系列賽中被無限放大。整個東區決賽，Brunson僅5次助攻給Towns，幾乎無化學反應。為此，總教練Tom Thibodeau罕見地在系列賽中調整先發，改由Mitchell Robinson頂上，Towns回到他在灰狼熟悉的大前鋒位置。這也讓管理層面臨抉擇──Towns未來到底該扮演四號還是五號位？Bridges的加盟同樣未如預期。他防守端時有神作，但也有缺乏碰撞與進攻失準的時刻。三月他曾公開質疑Thibodeau過度使用先發球員，引起教練團不滿。即便如此，他仍是全聯盟出賽時間最長的球員。另外，隊內對於Towns防守習慣感到挫折，有教練團與球員私下對Towns的防守「習慣」感到沮喪，問題並不在於他的天賦，而是他的防守決策過程。他經常執行錯誤的防守輪轉或包夾策略，卻沒有事後說明原因或溝通想法，導致隊友難以理解他在想什麼。在對溜馬的G1崩盤後，Towns與Anunoby曾因一次防守失誤在板凳上發生口角爭執，被轉播畫面拍到。進攻方面，Towns的三分出手數降至場均4.7次，創五年新低；Hart外線命中率不穩，讓防守者得以收縮內線；Anunoby則起伏不定，狀態與觸球機會掛鉤。這支球隊時常提及「犧牲」、「無私」等詞語，但實際磨合明顯不足。雖然，尼克還是靠著天賦與Brunson屢屢末節救援挺進東決——Brunson獲選年度最關鍵球員，成為球隊精神領袖——但老將Tucker則觀察到，這支球隊最大問題不是才華，而是「實戰中彼此缺乏即時溝通與信任」。尼克內部曾為是否該簽下有實戰價值的第15人爭執，最終選擇Tucker這種不打球但能講話的老將，也證明了他們對領導力的渴望。與去年氛圍團結、直言不諱的球隊相比，今年的尼克雖然贏更多，卻始終處於探索彼此的過程中。Brunson賽季結尾曾說：「這是有趣的一年，充滿高低起伏。」儘管這番話表面平淡，卻道出這支球隊仍在適應與磨合之中。他們從一支季外球隊，逐年邁進到東決門口，但是否已準備好跨出下一步？這，將是紐約在休賽季最關鍵的命題。