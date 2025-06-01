LINE是台灣用戶最多的通訊軟體，從還在讀書的小朋友到高齡80歲的長輩都在使用，上班族更是已經不能沒有LINE。近年來，LINE也持續推出各種功能，包含相當實用LINE pay、LINE TODAY，但也同樣有著「冷門功能」存在。近期就有民眾抱怨，「LINE VOOM」功能常會被誤按到，更因此常常讓用戶被嚇到、或是造成尷尬現場。
LINE「冷門1功能」超容易誤按！一票用戶狂抱怨
近期有不少網友在社群平台Threads上發文抱怨「LINE VOOM」功能，因為在LINE手機板上，LINE VOOM功能在頁面正中間，位於聊天欄位旁邊，因此常常被誤按到。
而每當LINE VOOM不小心點開時，就會直接開始播放影片，便會突然爆出聲音，進而導致用戶被嚇到，又或是剛好人在安靜的場所中突然爆出手機聲，反而變成尷尬現場。
除此之外，LINE VOOM內的影片也常常出現各種奇怪的主題，甚至還有不少從其他平台搬運過來的內容，不實訊息相當氾濫，因此也讓一票用戶抱怨，「VOOM裡面真的超多奇怪帳號」、「VOOM很多外國影片」、「Line把keep跟Notify停掉，卻一直留著voom是什麼意思」、「Voom隨隨便便滑都是詐騙或者一些性感辣妹」。
LINE VOOM在台灣上線4年！黑名單、封鎖、檢舉方式一次看
事實上，「LINE VOOM」於2021年11月25日正式在台灣上線，起初是想讓用戶以及創作者在上面分享生活趣事，隨時隨地拍玩秀，可以上傳短影片、圖片，讓網紅可以快速圈粉導流。
不過隨著時間推進，目前「LINE VOOM」出現大量奇怪的廣告營銷、機器人搬運影片帳號，對此，LINE官方也制定出相關準則，包含「不交換LINE ID，禁止在貼文內容或留言中揭露個人LINE ID」、「禁止在貼文或留言中提及個人電話號碼、住址、Email」、「禁止任何宣傳、直接販售或促銷商品，禁止任何仿冒品、直銷、快速賺錢或高獲利為訴求之宣傳」。
若民眾或是創作者在「LINE VOOM」有不想要看到的內容，也可以透過封鎖、黑名單等等功能來進行封鎖，任一則LINE VOOM貼文（影片、圖片、文字分享、廣告內容），如其內容有不當之處，用戶可點選右上角三個點點，即會出現『檢舉』、『檢舉廣告』的選項。
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近期有不少網友在社群平台Threads上發文抱怨「LINE VOOM」功能，因為在LINE手機板上，LINE VOOM功能在頁面正中間，位於聊天欄位旁邊，因此常常被誤按到。
而每當LINE VOOM不小心點開時，就會直接開始播放影片，便會突然爆出聲音，進而導致用戶被嚇到，又或是剛好人在安靜的場所中突然爆出手機聲，反而變成尷尬現場。
除此之外，LINE VOOM內的影片也常常出現各種奇怪的主題，甚至還有不少從其他平台搬運過來的內容，不實訊息相當氾濫，因此也讓一票用戶抱怨，「VOOM裡面真的超多奇怪帳號」、「VOOM很多外國影片」、「Line把keep跟Notify停掉，卻一直留著voom是什麼意思」、「Voom隨隨便便滑都是詐騙或者一些性感辣妹」。
LINE VOOM在台灣上線4年！黑名單、封鎖、檢舉方式一次看
事實上，「LINE VOOM」於2021年11月25日正式在台灣上線，起初是想讓用戶以及創作者在上面分享生活趣事，隨時隨地拍玩秀，可以上傳短影片、圖片，讓網紅可以快速圈粉導流。
不過隨著時間推進，目前「LINE VOOM」出現大量奇怪的廣告營銷、機器人搬運影片帳號，對此，LINE官方也制定出相關準則，包含「不交換LINE ID，禁止在貼文內容或留言中揭露個人LINE ID」、「禁止在貼文或留言中提及個人電話號碼、住址、Email」、「禁止任何宣傳、直接販售或促銷商品，禁止任何仿冒品、直銷、快速賺錢或高獲利為訴求之宣傳」。
若民眾或是創作者在「LINE VOOM」有不想要看到的內容，也可以透過封鎖、黑名單等等功能來進行封鎖，任一則LINE VOOM貼文（影片、圖片、文字分享、廣告內容），如其內容有不當之處，用戶可點選右上角三個點點，即會出現『檢舉』、『檢舉廣告』的選項。