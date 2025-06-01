台灣有不少上市櫃公司這幾年選擇將部分投資線投到中國，不過近年來由於中國經濟表現不佳，導致這些上市櫃公司的獲益沒有原先預想的好。財信傳媒董事長謝金河今（1）日在臉書發文表示，他利用假日在家做功課，把所有上市櫃公司在中國的投資仔細檢視一下，發現被中國捲到的行業仍然持續惡化中，沒有見到明顯的改善。
謝金河先從傳統產業看起，第一個是台塑集團，台塑去年在中國虧損新台幣42.04億元，第一季又虧新台幣1.52億元；台塑石化也呈現虧損；台化去年虧損新台幣14億，第一季小賺新台幣5893萬元；南亞也是呈現小賺，整體來看，台塑四寶仍然在苦戰中。
另一個新產業是汽車，最具代表性的是裕日車，過去好的時候，在中國一年賺新台幣6、70億元，EPS都在20、30元，股價最高449元，不過今年第一季虧損新台幣1.99億元，股價最慘跌至61.7元。謝金河認為，隨著中國電動車「內捲」全球，裕日車的好日子也成了往事。
謝金河指出，從石化、鋼鐵、水泥到汽車，今年中國自行車產業也加速「內捲」，我國自行車廠巨大過去兩年在中國都賺超過新台幣50億元，今年第一季只剩下3.67億元，去年巨大在中國的淨利占母公司淨利有397%，謝金河認為，今年會如何影響巨大？值得關注！
此外，另一家自行車指標廠美利達去年在中國淨利為新台幣10.99億元，今年第一季只剩新台幣5612.4萬元，看起來也不太妙。
謝金河進一步表示，他最喜歡說台灣的台玻，去年的中國虧損新台幣15.35億元，第一季虧損新台幣6.14億元。前幾天在台中演講，他提到鄉林每年都在中國虧10億元以上，去年虧損12.6億元，不知道什麼原因？結果鄉林建設董事長賴正鎰正好坐在下面，他特別解釋是涵碧樓在青島的飯店提列的折舊和損失，但日積月累仍然會影響財報。
謝金河再提一家廠商穩𢡟，連續三年每年都虧損近20億元，這和江蘇的科技飬豬造成虧損有關，陳董事長透露他們正積極處理中。最近碳化矽的Wolfspeed宣布破產，台灣的漢磊、環球晶也受到影響，沒有看到轉單效應。
謝金河認為，這些年中國產能過剩捲向世界，台灣除了傳統產業的石化、水泥、鋼鐵、汽車受到影響，高科技產業過去20年來，從面板、LED到太陽能電池模組中國也一直「捲」。這20年來，這些產業從來沒有好起來過！現在碳化矽、矽晶圓、電動車、成熟製程半導體，接下來機器人，AI相關產業也會被「捲」進去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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謝金河指出，從石化、鋼鐵、水泥到汽車，今年中國自行車產業也加速「內捲」，我國自行車廠巨大過去兩年在中國都賺超過新台幣50億元，今年第一季只剩下3.67億元，去年巨大在中國的淨利占母公司淨利有397%，謝金河認為，今年會如何影響巨大？值得關注！
此外，另一家自行車指標廠美利達去年在中國淨利為新台幣10.99億元，今年第一季只剩新台幣5612.4萬元，看起來也不太妙。
謝金河進一步表示，他最喜歡說台灣的台玻，去年的中國虧損新台幣15.35億元，第一季虧損新台幣6.14億元。前幾天在台中演講，他提到鄉林每年都在中國虧10億元以上，去年虧損12.6億元，不知道什麼原因？結果鄉林建設董事長賴正鎰正好坐在下面，他特別解釋是涵碧樓在青島的飯店提列的折舊和損失，但日積月累仍然會影響財報。
謝金河再提一家廠商穩𢡟，連續三年每年都虧損近20億元，這和江蘇的科技飬豬造成虧損有關，陳董事長透露他們正積極處理中。最近碳化矽的Wolfspeed宣布破產，台灣的漢磊、環球晶也受到影響，沒有看到轉單效應。
謝金河認為，這些年中國產能過剩捲向世界，台灣除了傳統產業的石化、水泥、鋼鐵、汽車受到影響，高科技產業過去20年來，從面板、LED到太陽能電池模組中國也一直「捲」。這20年來，這些產業從來沒有好起來過！現在碳化矽、矽晶圓、電動車、成熟製程半導體，接下來機器人，AI相關產業也會被「捲」進去。
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