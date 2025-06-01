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運價指數連4漲！本週五（30日）公布的最新一期SCFI指數上漲486.59點、至2072.71點，站回2000點關卡，漲幅高達30.68%，一舉收復川普上任以來關稅缺口，重回今年1月中水準。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1587美元，較前期上漲270美元，漲幅20.5%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3061美元，較前期上漲733美元，漲幅31.49%，站回3000美元關卡；美西線每FEU（40呎櫃）為5172美元，較前期上漲1897美元、漲幅57.92%，站回5000美元關卡；美東線每FEU（40呎櫃）為6243美元，較前期上漲1595美元，漲幅45.73%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1692美元，上漲305美元，漲幅22.13%；南美線（桑托斯）每箱運價863美元，漲幅44.62%；東南亞線（新加坡）每箱運價441美元、較前期上漲1美元，漲幅0.23%。針對本週運價大漲，我國貨櫃商長榮、陽明、萬海表示，在美中5月12日暫緩對等關稅後，中國重啟出貨，海運艙位需求大幅增加，美國線訂艙暴增，推升運價快速上漲，目前運力供給落後需求，船公司陸續從歐洲、中南美或中東調派船舶支援美國線需要時間，樂觀預期運價走強，歐洲、中南美、中東等航線因為運力移轉，運價跟著回升。國內最大的海運物流業台驊分析，現在需求強勁的道理很簡單，以疫情期間的情況為例，突發事件造成商業行為停擺，然而各種需求還是存在，等到大家開始趕出貨後，海運市場立即供、需嚴重失衡，海運市場出現連續二年的大多頭榮景，現在情況雖然不如疫情來的嚴重，然而過度的需求出來，就會推升價格上漲。即使美國法院裁定川普關稅無效，但隔日又翻盤暫時恢復，業界認為，現在不確定性仍高，這波出貨潮應該會持續，因為美國企業需要補庫存，進入第三季傳統旺季也要開始為耶誕節等年終節慶備貨，支撐運價走勢。此外，市場傳出，航運公司自6月1日起，將全面調升主要航線的報價，美西航線每40呎貨櫃報價上看6000美元、幾近倍增；美東線也調升至7000美元。而歐洲線預計同步上調至每櫃2500美元，漲幅接近五成。而針對近期貨櫃三雄因為市場傳出有航商返回紅海，造成投資人擔心船舶供給增加，恐慌心理壓力下，股價回檔修正；長榮、陽明同步指出，目前以人、船、貨安全為主要考量，暫不會返回紅海，必須等待整個情況再明朗後，才會評估是否經紅海往歐洲。