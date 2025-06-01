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▲薔薔（如圖）上半身露出香肩，下半身解放蜜桃臀，展現S級身材曲線。（圖／《逆水寒》提供）

▲薔薔（如圖）拍攝廣告過程中深怕春光外洩，「我剛剛連蹲下都差點走光耶！你們這遊戲根本18禁吧！」忍不住笑虧廠商：「你們這群變態設計師！」（圖／《逆水寒》提供）

身兼藝人及YouTuber雙重身分的薔薔向來潑辣敢言，豪放與霸氣性格圈粉無數，是許多粉絲心目中的女神，愛情和事業技能值通通點滿的她，近期為知名手遊站台，以銀白色馬尾、火辣盔甲「女鐵衣」造型現身，見薔薔擺出撩人姿勢，還要注意不讓春光外洩，讓她爆氣怒吼到底誰打仗會穿這種盔甲，薔薔為知名手遊拍攝廣告片，以性感到炸裂的「女鐵衣」御姐造型現身，一頭銀白色馬尾及身穿火辣盔甲，展現全新角色風貌，特別的是，薔薔上半身露出香肩，下半身解放蜜桃臀，展現S級身材曲線，拍攝過程中還需頻繁注意不讓春光外洩，讓她直呼：「我剛剛連蹲下都差點走光耶！你們這遊戲根本18禁吧！」甚至笑虧廠商團隊：「你們這群變態設計師！」儘管對服裝設計頗有微詞，薔薔還是展現她敬業的一面，全程配合拍攝流程，撐高蹲低地完成一幕幕要求極高的鏡頭，怎料，當大家以為終於殺青，好不容易返回休息室鬆口氣時，導演組卻又急call薔薔重返片場再拍一次，她傻眼邊拍邊吐槽，卻也忍不住稱讚起角色造型的魅力：「說真的啦，角色真的帥到爆，我罵歸罵，愛還是愛的啦。」展現「嘴砲也敬業」的一面。