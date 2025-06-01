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紐約蟬聯冠軍 東京唯一亞洲入前十

台北勇奪第60名 多個城市也入千名榜單

英國牛津研究院5月27日公布2025年「全球城市指數」（Global Cities Index）排行榜，以經濟吸引力程度對全球1000座人口最稠密的城市做排名。美國紐約市蟬聯榜首，英國倫敦、法國巴黎分居第2、3名。東京是唯一闖入前十的亞洲城市，而台北位居第60名，不過在「生活品質」指標獲得第15名的佳績。據美國《紐約郵報》及牛津經濟研究院官網介紹，去年首度發表的「全球城市指數」（Global Cities Index），由評比團隊結合40多名經濟學家，分析城市空間、動態、發展預測等面向，以「經濟狀況、人力資本、生活品質、環境、城市治理」共5大指標，呈現各個城市的優劣之處。去年的冠軍紐約，以總體和經濟領域滿分100分的成績再奪第一名。專家將此歸因於該市龐大的國內生產總值 (GDP)、令人羨慕的人均收入以及眾多的企業總部。不過，紐約市在城市治理和環境領域的表現不佳，分別排名第 168 位和第 161 位，專家指s出其經濟多樣性較低且住房支出較高。巧合的是，紐約也有全世界上最多的億萬富翁，共有 123 位身價超過十位數的富豪，總資產達 7,590 億美元。至於第2至10名，依序是英國倫敦（98.5分）、法國巴黎（94.4分）、美國聖荷西（94.2分）、美國西雅圖（91.8分）、澳洲墨爾本（90.7分）、澳洲雪梨（90.6分）、美國波士頓（90.3分）、日本東京（90.3分）、美國舊金山（90.3分）。榜單可以看到台灣多個城市也都上榜，台北市以總分75分，位居第60名，五大指標中最出色的是生活品質，全球第15名。人力資本第44名，城市治理第75名，經濟第263名，環境第283名。且台北在區域領導者、產業中心2項分類列於全球領先群。除台北市外，新竹市排名第201名、台中第223名、高雄第231名、台南第270名、嘉義第377名。除東京以外的亞洲城市，韓國首爾第15名、新加坡第27名、香港第72名、吉隆坡第79名、大阪-京都第100名，中國北京152名。