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台中市東勢區今（1日）上午傳出車輛墜谷事故，一輛小客車疑似因疲勞駕駛，先撞上民宅旁菜園，之後翻落約15公尺深的山谷，導致車內2名女子受傷。而台中市消防局接獲報案後，出動吊臂與繩索展開搶救，兩人意識清楚，經初步治療後送往中國醫藥大學附設醫院治療。事發於上午11時33分許，地點位於東勢區大雪山200林道9公里處。現場為山區彎道，救援人員到場後發現車輛已墜落山谷，兩名傷者已自行脫困，分別為駕駛37歲廖姓女子及同行的30歲德國籍女子，兩人皆有擦挫傷，幸無生命危險。台中市警局東勢分局指出，肇事車輛為自大雪山遊樂區下山途中發生事故，疑因疲勞駕駛導致失控。初步檢測顯示駕駛酒測值為0，排除酒駕，現場路段無設號誌，限速為每小時25公里，詳細事故原因與車速等仍有待交通分隊進一步調查。警方已完成現場採證，並調閱沿線監視器釐清事故全貌，後續將針對駕駛行為與道路環境進行綜合判斷，以釐清肇責歸屬。