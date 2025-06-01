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威力彩頭獎已連續27期摃龜，將於明（2）日晚間再次開獎。根據台灣彩券預估，這期銷售金額有望破2億元，頭獎上看8.4億元。不過，怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？根據台彩統計，歷年威力彩第一區最常開出的熱門號碼為「24」，至今已出現322次，第二區則以「2」開出250次最多。至於今年第一區最熱門號碼為「17」及「29」各開過11次，第二區以「4」開過10次最多。威力彩玩法採雙區選號制，先從第一區號碼1至38中選出6個號碼，第二區號碼1至8中選出1個號碼，並在每週一及週四晚間8點30分開獎，當晚8點為投注截止時間，當日晚間10點公布派彩結果。根據台彩統計，去年威力彩累計開過6次頭獎，而且都是1注獨得，其中高雄市開了2注共抱走7.34億頭獎，而台中市1注中2.76億元、台南市1注得6.31億元、桃園市1注中3.52億元及基隆市1注抱走2.58億元。此外，台彩統計去年億元頭獎的中獎彩券買法，以選號方式而言，有近7成的中獎人是以電腦選號幸運對中億元大獎，其餘3成為自選號碼中獎。此外，有2成的中獎人是以同樣的選號連續投注超過2期，並幸運對中其中一期的頭獎，其中威力彩的6張億元頭獎中獎彩券則是平均投注333元，相當於3.3注。至於該如何選號？根據台彩統計，歷年威力彩第一區最常開出的中獎號碼，以「24」開過322次最多，再來是「3」開了315次、「4」開過305次、「38」開305次、「15」開了303次​；第二區中獎號碼出現次數最多的是「2」，開出過250次，再來是「5」開了240次，「4」開過235次、「3」開224次、「1」開了219次。若就今年威力彩開獎情況來看，​第一區最熱門號碼為「​17」，共開過11次，再來是「29」開了11次；第二區最熱門號碼「4」，共開過10次、「2」則開了8次。