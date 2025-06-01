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印第安納溜馬相隔25年再度晉級NBA總冠軍賽，溜馬主控Tyrese Haliburton的父親John Haliburton在禁令解除後再度回到場邊，親眼見證溜馬擊敗紐約尼克，並在賽後難得開口向兒子喊話：「我早就告訴你，這一切會比你想像的還要美好。」根據《Forbes Sports》記者Tony East報導，John Haliburton先前因不明原因被禁止進場觀賽，在東區冠軍賽第6戰開打前，禁令正式解除，讓這位「老爸球迷」終於能站在場邊見證兒子與溜馬隊友完成壯舉，這場比賽溜馬以125：108擊敗尼克，系列賽以4勝2敗晉級總冠軍賽。Tyrese Haliburton在關門戰中展現全能身手，全場17投9中攻下21分，外帶13助攻、3抄截和1次阻攻，無論是進攻發動還是防守串連都貢獻巨大，穩住球隊節奏關鍵角色。本場比賽表現最亮眼的球員是Pascal Siakam，他攻下全隊最高的31分，另有5籃板、3阻攻與1抄截，也在賽後獲選為東區冠軍賽MVP。此外，中鋒Myles Turner終於盼到職業生涯首度挑戰總冠軍賽的機會。這位效力溜馬已十年的老將，長年飽受交易傳聞困擾，始終堅守陣地，如今與Siakam攜手扛起禁區。「這真的等太久了，拜託……我已經在這裡度過人生的三分之一了，真的太瘋狂了！」Turner在賽後對《Forbes Sports》記者Tony East表示。東區決賽系列戰中，Turner平均貢獻13.0分、3.2籃板與1.8阻攻，雖不是場上數據最亮眼的球員，但在防守端的穩定與存在感，為溜馬的整體運作提供不可或缺的支撐。接下來，印第安納溜馬將於台灣時間6月6日（週四）在客場挑戰西區冠軍奧克拉荷馬雷霆，展開2025年NBA總冠軍賽首戰。