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巴黎奧運金牌得主、中國桌壇名將樊振東宣布正式加盟德國桌球甲級聯賽（TTBL）勁旅薩爾布呂肯乒乓球俱樂部（FC Saarbrücken），震撼整個桌壇。28歲的樊振東將於2024-2025賽季代表球隊出戰德甲與歐冠賽事，這也是他職業生涯首次效力歐洲俱樂部。外界普遍認為，樊振東此舉目的明確：透過高水準比賽重拾競技狀態，並持續爭取回歸中國國家隊的機會。根據薩爾布呂肯體育總監Erwin Berg透露，樊振東在十天前主動聯繫球會，希望赴歐挑戰一季。雖不會出戰全部聯賽，但將參加德甲及歐冠重點賽事。球會經理Nicolas Barrois表示：「這一切來得既突然又迅速，我們至今仍難以置信。但這已成為現實，樊振東將為我們而戰，這對俱樂部乃至整個歐洲桌壇都是一個重要時刻。」事實上，樊振東與薩爾布呂肯早有淵源，2016年他首次奪得世界盃男單冠軍的比賽地正是在薩爾布呂肯。這次回歸，也被視為他再起的起點。加盟後，他將與瑞典名將、巴黎奧運銀牌得主Truls Moregard攜手作戰。樊振東本人也表示：「我非常期待在薩爾布呂肯的德甲新挑戰，體驗不同環境，並與球隊贏得更多勝利。」樊振東自巴黎奧運男單奪金後，就鮮少參加國際大賽，狀態與曝光度雙雙下滑。據知情人士透露，他目前正在上海訓練，並計劃在6月代表上海隊參加桌超聯賽、年底再戰全運會。簽約德甲，被認為是其透過「以賽代練」來恢復比賽節奏、重回競技巔峰的戰略選擇。畢竟目前中國桌球面臨強大挑戰，很需要他回歸穩定軍心。儘管部分中國網友質疑他此舉可能影響與國家隊的配合，甚至對備戰2026年大賽產生影響，但也有更多人認為這是中國球員走向國際化的表徵之一。有中媒指出，樊振東此舉或為中國桌球走向真正職業化打下基礎，也有利於他吸收歐洲打法、回饋中國桌球。對於樊振東加盟德甲，中國桌協也在消息公布後表態，表示理解與尊重運動員意願，並將全力支持其保持良好狀態，為中國乒乓球再創佳績。這一正面回應獲得輿論普遍肯定，外界也期待樊振東未來能夠憑藉德甲與中超等比賽，逐步重返國家隊。近年來，包括林高遠、梁靖崑在內的多位中國男子球員亦曾效力德甲聯賽，女子球員方面如孫銘陽、范思琦等也曾加盟日本T聯賽。此次樊振東加入歐洲頂級俱樂部，無疑為這波「出海潮」樹立了新高度。在德國，他將與包括Patrick Franziska、Moregard等一流好手為伍，與勒布倫兄弟、邱黨等歐洲勁敵正面交鋒，將使歐洲選手有機會近距離學習中國打法，同時也為樊振東自己帶來全新挑戰與突破。這不只是一次單純的轉會，更可能成為中國桌壇邁向開放、國際化的新起點。