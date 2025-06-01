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桃園市觀音區一間熱炒店於5月31日清晨驚傳出竊案，一整箱蒜頭竟在開店前不翼而飛。店家調閱監視器畫面發現，一名年約70歲的男子趁無人注意時進入廚房備料區，將整箱蒜頭徒手抱走，疑似未經允許擅闖取物。氣憤不已的店主將影像上傳至《爆料公社》和自家粉絲專頁，怒稱「小本經營，實在吃不消」，並表示將報警處理。這起事件經曝光後，引發網友熱議，許多人戲稱男子為「蒜頭大盜」，紛紛留言支持店家依法處理。店主則表示，自己經營辛苦，家中還有三名子女需扶養，這箱蒜頭雖非高價物品，但對小店來說是不小的損失。警方接獲報案後，由大園分局草漯派出所著手偵辦，迅速調閱監視器鎖定涉案人，當日上午即查獲李姓老翁。據初步了解，李男未經同意擅自取走蒜頭，警方訊後依竊盜罪嫌將其函送桃園地檢署偵辦。不過李男家屬向警方出示失智症診斷證明，表示其父患有認知障礙，行為可能出現判斷錯誤，並非有意竊取。據了解，蒜頭已在事發後陸續被轉送親友，難以全數追回。警方表示，將依實際情況交由司法機關進一步釐清。