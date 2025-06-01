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▲印第安那溜馬前鋒Myles Turner捧起東區冠軍獎盃。（圖／取自NBA X）

印第安那溜馬以4：2淘汰紐約尼克，成功晉級2025年NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽，效力球隊長達十年的中鋒Myles Turner，不僅在場上表現穩定，更在自由球員市場中引起廣泛關注。根據ESPN記者Kevin Pelton分析，洛杉磯湖人與金州勇士被視為最適合Turner的兩支潛在新東家。Pelton指出，溜馬需謹慎處理Turner下一份合約的起薪。雖然目前球隊在自由市場開啟時將距離奢侈稅門檻約2000萬美元，但Turner本季薪資已達1990萬美元，預期他將尋求更高報酬。Pelton表示：「Turner長期捲入交易傳聞，幾乎與所有需要先發中鋒的球隊都產生過聯繫。若溜馬無法與他達成續約，湖人與勇士將會是最具吸引力的選項。」一位NBA球探也強調Turner的重要性：「他在季後賽的表現已鞏固了自己的價值，而溜馬陣中並無能夠替代他的人選。」今年季後賽至今，Turner場均可繳出16.5分5.5籃板1.5助攻2.3阻攻的全能表現。東區決賽第六戰中，他僅出賽21分鐘，投6中4、三分球3中2、罰球1中1，攻下11分2籃板，助隊以125：108擊敗尼克，成功挺進總決賽。賽後受訪時，Turner難掩激動情緒：「伙計，我已經等了很久，總冠軍賽終於來了！我人生有三分之一的時間都奉獻給了這支球隊，這真的太瘋狂了。」知名美國記者Kevin O'Connor亦在社群媒體上盛讚Turner：「真心為他感到高興。他在印第安納堅守十年，經歷無數交易流言與陣容更迭，如今他已成為這支總決賽球隊的關鍵拼圖，實在太棒了。」無論Turner今夏最終選擇續留印第安納或轉戰新東家，他已用實力與忠誠證明自己是總冠軍爭奪戰中不可或缺的一環。