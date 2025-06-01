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NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士近來頻傳將出手打造全新「三巨頭」，而「字母哥」Giannis Antetokounmpo成為最受矚目的交易對象之一。勇士老將Draymond Green更在節目中公開發言，質疑外界對Giannis「大前鋒」的定位，話題引發廣大討論，被認為是在為潛在交易鋪路。在Podcast《The Draymond Green Show》中，Green談到當代最偉大的大前鋒時表示：「我不同意把Giannis歸為大前鋒。」他指出Giannis的能力讓對手必須派出內線球員防守，才讓人誤以為他是四號位。「他6呎11吋、250磅，力量像牛、速度像羚羊，他是這個時代最偉大的球員之一，但位置分類早就不重要了。」Green補充說，字母哥之所以被定位在四號，是因為陣容結構使然，如Jrue Holiday是控衛、Chris Middleton是小前鋒、Brook Lopez是中鋒，因此才把Giannis放在四號位，這其實是外界誤解。密爾瓦基公鹿在季後賽首輪提前出局，Giannis的未來會去何方備受關注。《ESPN》記者Shams Charania報導，Giannis已首次公開表示願意評估其他可能性。外界猜測，包括馬刺、熱火與暴龍都可能出手搶人，但他對舊金山的興趣也浮上檯面。若勇士要組成Curry、Butler、Giannis的全明星三巨頭，最大障礙是薪資壓力。Giannis下季年薪高達5410萬美元，加上勇士已有Curry與Butler的大約，勢必面臨補強空間受限的挑戰。不過，NBA過往已有許多驚天交易成真，勇士是否會在這個夏天做出歷史級賭注，將成為最大看點。