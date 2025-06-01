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在LeBron James與Luka Doncic聯手後，洛杉磯湖人原本被視為季後賽的潛在黑馬，但卻在首輪就遭明尼蘇達灰狼淘汰出局。儘管後衛Austin Reaves打出生涯代表作，成為「紫金軍團」進攻核心之一，但詹皇摯友、知名評論員Shannon Sharpe近日卻公開力勸湖人應考慮交易Reaves，並直言「這三個人湊在一起也無法奪冠」。Sharpe在節目中明確指出，Reaves雖然有資格與湖人簽下4年8920萬美元的延長合約，但他預測對方不會接受，因為再等一年，Reaves將能以不受限自由球員身分追求年薪高達4250萬美元的大合約。他強調：「當你能拿到兩億美元的時候，根本不會想留在湖人，因為湖人給不起這個數字。」更具爭議的是，他點名Reaves與LeBron、Doncic這三人搭檔的組合，難以帶領球隊奪冠。「他們三個人一起，不足以讓湖人成為真正的冠軍爭奪者。」Sharpe認為與其強留Reaves，湖人應趁現在價值仍高時，換回真正能補上戰力缺口的球員。目前湖人最大弱點之一是中鋒位置，自從Anthony Davis離隊後，五號位始終無法補齊。而若要交易Reaves，湖人也已鎖定潛在替代人選。根據《The Ringer》記者Kevin O’Connor報導，湖人對紐奧良鵜鶘的前鋒Trey Murphy III高度感興趣。年僅24歲的Murphy不僅具備穩定的外線火力與側翼防守能力，更與鵜鶘簽下4年1.12億美元合約，目前正值巔峰期。消息指出，鵜鶘陣中沒有「非賣品」，他們將視夏季交易市場的情勢來調整核心陣容。若湖人願意以Reaves為交易主軸，確實存在完成此筆交易的機會。此外，湖人若成功換來Murphy，仍可再搭配其他資產進行中鋒補強。這對現階段仍追求即戰力的洛杉磯來說，或許是更合理的配置。