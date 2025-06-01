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🟡白晝白羊座流星雨

▲6月7日星期六，台灣將上演罕見的「白晝白羊座流星雨」。（圖／台北市立天文館提供）

🟡金星西大距

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火星近掠軒轅十四

▲6月17日、6月18日傍晚，紅色火星將與藍白色的一等亮星「軒轅十四」接近。（圖／台北市立天文館提供）

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鬼宿星團

🟡2025年最早日出

▲月球、水星、鬼宿星團將在6月27日夜間共舞，構成一幅夢幻畫面。（圖／台北市立天文館提供）

進入6月的夏天，夜空中也將陸續出現美麗的夜景，，台北市立天文館助理研究員段皓元表示，6月21日還會迎接「夏至」，當天白晝時間最長，從日出到日落共有13小時42分鐘，民眾可以好好享受。段皓元指出，6月7日星期六，台灣將上演罕見的「白晝白羊座流星雨」，雖然這場流星雨因輻射點與太陽距離小於30度，被歸類為「白晝」流星雨，6月1日黎明前，，即使在城市中也輕易可見，傍晚西方天空還將迎來火星與眉月相近的天象美景，兩者最靠近時相距不到1度，構成一幅令人陶醉的星月相映畫面。段皓元提及，，亮度相近且色彩對比鮮明，用肉眼就能欣賞這不容錯過的美景。6月27日夜間，，搭配雙筒望遠鏡觀看，猶如打開一只藏滿寶石的天空首飾盒，在夏夜中構成一幅夢幻畫面。6月9日是今年日出最早的一天，太陽在清晨5時3分就升起，，雖然最早日出與最長白晝相差十餘天，但依舊是值在忙碌生活抽出時間觀察的自然韻律。