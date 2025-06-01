進入6月的夏天，夜空中也將陸續出現美麗的夜景，包括「白晝白羊座流星雨、金星西大距、火星近掠軒轅十四、鬼宿星團、今年最早日出」等都將一一登場，台北市立天文館助理研究員段皓元表示，6月21日還會迎接「夏至」，當天白晝時間最長，從日出到日落共有13小時42分鐘，民眾可以好好享受。
🟡白晝白羊座流星雨
段皓元指出，6月7日星期六，台灣將上演罕見的「白晝白羊座流星雨」，雖然這場流星雨因輻射點與太陽距離小於30度，被歸類為「白晝」流星雨，但其實輻射點在凌晨3點就會從東方升起，因此日出前都有機會欣賞到數顆低調卻浪漫的流星雨。
🟡金星西大距
6月1日黎明前，金星來到「西大距」位置，也是觀賞這顆晨星的最佳時機，高掛東方天空的金星亮度達-4.4等，是此時天空中最明亮的星體，即使在城市中也輕易可見，傍晚西方天空還將迎來火星與眉月相近的天象美景，兩者最靠近時相距不到1度，構成一幅令人陶醉的星月相映畫面。
🟡火星近掠軒轅十四
段皓元提及，6月17日、6月18日傍晚，紅色火星將與藍白色的一等亮星「軒轅十四」在西方夜空上演視覺上極具特色的天際邂逅，兩星距離極為接近，僅約1度，亮度相近且色彩對比鮮明，用肉眼就能欣賞這不容錯過的美景。
🟡鬼宿星團
6月27日夜間，纖細的新月、明亮的水星與巨蟹座中著名的「鬼宿星團」，將少見的聚在西北西方低空，搭配雙筒望遠鏡觀看，猶如打開一只藏滿寶石的天空首飾盒，在夏夜中構成一幅夢幻畫面。
🟡2025年最早日出
6月9日是今年日出最早的一天，太陽在清晨5時3分就升起，而6月21日則是夏至，白晝時間最長，從日出到日落共有13小時42分鐘，雖然最早日出與最長白晝相差十餘天，但依舊是值在忙碌生活抽出時間觀察的自然韻律。
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段皓元指出，6月7日星期六，台灣將上演罕見的「白晝白羊座流星雨」，雖然這場流星雨因輻射點與太陽距離小於30度，被歸類為「白晝」流星雨，但其實輻射點在凌晨3點就會從東方升起，因此日出前都有機會欣賞到數顆低調卻浪漫的流星雨。
🟡金星西大距
6月1日黎明前，金星來到「西大距」位置，也是觀賞這顆晨星的最佳時機，高掛東方天空的金星亮度達-4.4等，是此時天空中最明亮的星體，即使在城市中也輕易可見，傍晚西方天空還將迎來火星與眉月相近的天象美景，兩者最靠近時相距不到1度，構成一幅令人陶醉的星月相映畫面。
🟡火星近掠軒轅十四
段皓元提及，6月17日、6月18日傍晚，紅色火星將與藍白色的一等亮星「軒轅十四」在西方夜空上演視覺上極具特色的天際邂逅，兩星距離極為接近，僅約1度，亮度相近且色彩對比鮮明，用肉眼就能欣賞這不容錯過的美景。
🟡鬼宿星團
6月27日夜間，纖細的新月、明亮的水星與巨蟹座中著名的「鬼宿星團」，將少見的聚在西北西方低空，搭配雙筒望遠鏡觀看，猶如打開一只藏滿寶石的天空首飾盒，在夏夜中構成一幅夢幻畫面。
🟡2025年最早日出
6月9日是今年日出最早的一天，太陽在清晨5時3分就升起，而6月21日則是夏至，白晝時間最長，從日出到日落共有13小時42分鐘，雖然最早日出與最長白晝相差十餘天，但依舊是值在忙碌生活抽出時間觀察的自然韻律。
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