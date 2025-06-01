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年僅17歲的台灣桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月3日至13日於美國拉斯維加斯舉行的WTT大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會（以下簡稱桌協）片面取消參賽資格，引發教練莊智淵與家長強烈不滿。事件延燒至今，體育署於今（31）日正式表態，對桌協處理方式表示嚴重關切，並宣布即刻暫停所有補助款，限期要求公開致歉，否則將依《國民體育法》第43條撤免秘書長職務。葉伊恬同時為「114年度備戰奧林匹克運動會黃金計畫」選手與「114年19歲組青少年國家代表隊」成員。根據國訓中心規定，黃金計畫選手需優先參加四大賽事，包括亞青賽、世青賽、亞洲錦標賽與世界錦標賽。桌協以亞青賽與大滿貫賽期程過於緊密為由，堅持取消葉伊恬的WTT參賽資格，改由李昱諄遞補。然而教練莊智淵早在4月下旬即婉拒亞青賽，並表明已規劃葉伊恬參加三場成人國際賽；在5月下旬收到WTT邀請後，更承諾將配合亞青賽到底，並自負無法準時趕赴美國的責任，盼協會保留參賽機會。然而，桌協未與選手、教練充分溝通，即逕自通知大會撤銷報名，引發外界譁然。葉伊恬的母親也於網路發文痛批桌協決策粗暴，質疑協會若一開始就要求強制參賽，應清楚明示日程與責任，而非事後卸責於教練與選手。她強烈要求協會檢討，並公開道歉。體育署接獲莊智淵陳情後，立即致電了解狀況，並明確指出，協會不應以保留亞青賽完整性為由，直接代替選手回絕WTT邀請，應傾聽選手意願，並協助其兼顧兩賽，保障其運動生涯發展。體育署進一步表示，桌協此次決策過程缺乏彈性與溝通，嚴重損害選手權益，並對社會造成負面觀感。因此將於週一正式發函，暫停桌協所有補助款項，並限期要求協會對外說明事件經過與公開道歉，否則將依法撤免秘書長葉國欽。體育署強調，年初已邀請莊智淵加入訓輔委員會，目的即是強化基層與選訓決策的連結，杜絕協會黑箱與陳舊管理思維。未來運動部即將成立，協會治理將以「利害關係人參與」為改革核心，決不容許再次出現侵害選手權益的事件。桌協目前尚未回應外界與體育署要求，全案仍持續延燒，社會各界高度關注事件後續發展。