我是廣告 請繼續往下閱讀

許多人都對「靈魂出竅」、「死而復生」的說法感到好奇，近日一名美國男子在Tiktok上分享，因為服用藥物出現不良反應，失去呼吸心跳長達45分鐘，已經被判定死亡、裝入屍袋後復活的經驗，他也形容像是「看了一場電影」。一名曾經是健美選手的美國男子，近日在Tiktok帳號「after.life.echoes」分享自己的瀕死復活經驗。他近日因為服用有毒藥物後出現嚴重不良反應，嘔吐時不小心將嘔吐物吸入肺中導致窒息，當場倒在餐廳的廁所，並迅速失去呼吸心跳及體溫。救護人員趕到時也判定他已經死亡，將他裝入屍袋搬上救護車。據男子所說，他在失去意識的過程中，感覺自己的靈魂脫離身體，像是從高處俯瞰事發現場。他形容過程像是坐在電影院裡「看一場電影」，看著自己的身體倒在地上、被裝進屍袋、搬上救護車，卻感覺不到那是自己，反而像是看著被別人導演安排的一場戲。當救護車前往醫院的路上，他說自己看到一道光芒，並聽到有人說這個人還沒死，再次被搶救後，他才意識到剛才「親眼目睹了自己的死亡」又死而復生。醫生研判他的心跳與呼吸中止時間長達45分鐘。這起新奇案例在Tiktok上引發許多網友熱議，不少人都直呼是「靈魂出竅」，大讚「很精彩」、「喜歡這樣的故事」。