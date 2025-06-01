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▲林志玲高EQ回應酸民。（圖／翻攝自林志玲微博）

有著「台灣第一名模」之稱的女星林志玲，6年前嫁給日本男團「放浪兄弟」（EXILE）的成員AKIRA後生活重心回歸家庭。然而，近期林志玲出席活動時卻被酸「被同化成日本人」，看起來臉上沒有當年的光彩，對此，林志玲也高EQ回應酸民，表示自己只是太久沒有回到幕前當明星而已。林志玲近日出席北京電影節活動，當天她穿著一襲亮粉色洋裝現身，不過林志玲當天的模樣卻被網友酸，看起來沒有過往那般從容優雅，取而代之的是像日本人一樣的唯唯諾諾，認為是因為她嫁給了日本人老公AKIRA，為她這些年以來的婚姻生活抱不平。針對酸民們的評論襲來，林志玲也不是省油的燈，她在微博平台中寫下：「謝謝大家的提醒～～媽媽真的太久沒有當明星了，以後我會記得抬頭挺胸的（但是禮貌蹲可是改不了喔）」，正面回應酸民們認為她總是縮著脖子走路的行為。林志玲也附上一則她因為天氣冷縮著脖子走路，被旁人提醒後才抬頭挺胸的影片，她在影片中背著一個寫著「自信」的肩背包，能看見她即使年過半百，依然擁有著強大的氣場，絲毫不受酸民的酸言酸語影響。林志玲和AKIRA在2011年時透過舞台劇認識，兩人因為合作表演有了交集，這雖然是他們愛的起點，不過卻一直沒有在一起，就這樣兩人當了8年的朋友，直至2018年底，兩人悄悄開始交往，並在半年後的2019年6月宣布閃婚，林志玲就此淡出幕前發展，最後作品也停留在了2019年的《五月天人生無限公司》演唱會紀錄電影。近日，鮮少出席活動的林志玲也睽違17年現身法國坎城影展「台灣之夜」，以高挑優雅姿態鎮壓全場。