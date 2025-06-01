我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025 FIFA世俱盃擴增為32隊63場，美國12城開戰，賽制如同世界盃，小組賽名單出爐。（圖／取自FIFA）

組別 球隊名單 A組 帕爾梅拉斯、波圖、阿赫利、邁阿密國際 B組 巴黎聖日耳曼、馬競、博塔弗戈、西雅圖海灣者 C組 拜仁慕尼黑、奧克蘭城、波卡青年、本菲卡 D組 佛朗明哥、突尼西亞希望、切爾西、洛杉磯FC E組 河床、浦和紅鑽、蒙特雷、國際米蘭 F組 富明尼斯、多特蒙德、蔚山HD、馬姆洛迪日落 G組 曼城、韋達競技、艾因、尤文圖斯 H組 皇家馬德里、希拉爾、帕丘卡、薩爾斯堡紅牛 🏟️ 美國12座城市聯合承辦（比賽場館分布）



紐澤西 大都會人壽體育場、西雅圖 流明球場、亞特蘭大 梅賽德斯-賓士球場、夏洛特 美國銀行體育場、辛辛那提 TQL體育場、洛杉磯 玫瑰碗球場、納什維爾 喬達公園、奧蘭多 露營世界體育場及Inter&Co體育場、費城 林肯金融球場，以及華府 奧迪球場。



🏅 新版冠軍獎盃設計亮點



FIFA強調這座全新冠軍盃象徵著「希望、卓越與驕傲」，獎盃以金色包覆，搭配細緻雷雕圖騰，涵蓋全球211個FIFA會員國與六大洲聯盟。



世俱盃冠軍獎盃正中央有世界地圖、足球場與足球圖樣，並刻有13種語言與盲人點字，強調多元共融。此外，獎盃設計具有可變結構，從盾牌狀轉化為立體造型，象徵全球俱樂部的共同榮耀。值得注意的是，這座獎盃刻著一句話「捧起這座獎盃的人，歷史是屬於你！」



🔄 世俱盃是每年都舉辦嗎？



不是，改版後的世俱盃為每4年舉辦一次，提前為FIFA世界盃暖身。2025年這屆即是為了迎接2026年美加墨世界盃而舉辦。



同時，FIFA已將舊版「世俱盃」改名為「洲際盃」（FIFA Intercontinental Cup），洲際盃每年仍會舉辦，方式改為跨賽季進行，從9月起在不同國家進行首輪賽事，最終3場決賽在卡達舉行，洲際盃冠軍賽將於12月18日在盧賽爾球場進行。而2024年洲際盃由西甲豪門皇家馬德里以3：0擊敗墨西哥超級聯賽的帕丘卡封王。



▲2025 FIFA世俱盃冠軍獎盃結合科技與象徵意涵，並刻有「捧起這座獎盃的人，歷史屬於你！」字樣。（圖／路透／達志影像） 紐澤西 大都會人壽體育場、西雅圖 流明球場、亞特蘭大 梅賽德斯-賓士球場、夏洛特 美國銀行體育場、辛辛那提 TQL體育場、洛杉磯 玫瑰碗球場、納什維爾 喬達公園、奧蘭多 露營世界體育場及Inter&Co體育場、費城 林肯金融球場，以及華府 奧迪球場。FIFA強調這座全新冠軍盃象徵著「希望、卓越與驕傲」，獎盃以金色包覆，搭配細緻雷雕圖騰，涵蓋全球211個FIFA會員國與六大洲聯盟。世俱盃冠軍獎盃正中央有世界地圖、足球場與足球圖樣，並刻有13種語言與盲人點字，強調多元共融。此外，獎盃設計具有可變結構，從盾牌狀轉化為立體造型，象徵全球俱樂部的共同榮耀。值得注意的是，這座獎盃刻著一句話「捧起這座獎盃的人，歷史是屬於你！」不是，改版後的世俱盃為每4年舉辦一次，提前為FIFA世界盃暖身。2025年這屆即是為了迎接2026年美加墨世界盃而舉辦。同時，FIFA已將舊版「世俱盃」改名為「洲際盃」（FIFA Intercontinental Cup），洲際盃每年仍會舉辦，方式改為跨賽季進行，從9月起在不同國家進行首輪賽事，最終3場決賽在卡達舉行，洲際盃冠軍賽將於12月18日在盧賽爾球場進行。而2024年洲際盃由西甲豪門皇家馬德里以3：0擊敗墨西哥超級聯賽的帕丘卡封王。

FIFA俱樂部世界盃（ FIFA Club World Cup，簡稱世俱盃）將迎來前所未有的全新樣貌！過去的世俱盃只有來自六大洲的7支球隊參與，在單一國家舉辦為期11天、共7場比賽的賽制。現在，FIFA全新改版後的賽制，將讓32支隊伍齊聚美國，將於今年6月15日至7月13日，在29天內完成多達63場賽事，爭奪過去4個賽季的世界最強俱樂部榮耀。舊制：7隊參賽、賽程11天、共踢7場比賽新制：32隊參賽，賽事為期29天，一共63場比賽，於美國12座城市舉行🔹 32隊分為8組，每組4隊🔹 每隊交手一次，取前兩名晉級16強🔹 16強淘汰賽起採單敗淘汰制，一路踢到決賽。另外，從淘汰賽開始，雙方正規90分鐘平手就進行延長賽，直到PK大戰分出勝負為止！阿赫利 vs 邁阿密國際（梅西）地點：大都會人壽體育場✅ 四年內奪得洲際冠軍（如歐冠、南美自由盃等四年內的冠軍。）✅ 若重複奪冠 → 由洲際總排名遞補✅ 每國最多2隊（少數例外）歐洲：12隊南美：6隊亞洲、中北美、非洲：各4隊大洋洲：1隊主辦國代表：1隊每國最多兩隊，唯有特殊情況例外。南美洲由於巴西球隊實力太強，自2020年起連六屆自由盃冠軍都由不同巴西球隊奪得，因此巴西本次破例擁有4支參賽球隊。受限於世俱盃「最多兩隊」規定，像是隸屬於英格蘭超級聯賽的利物浦、德甲RB萊比錫、西甲豪門巴塞隆納、義甲拿坡里、AC米蘭與西甲塞維亞都被擋在門外。舉例來說，因為英超已有切爾西與曼城兩隊參與世俱盃，所以「紅軍」利物浦無法遞補參賽。FIFA特別保留地主名額一席，已於2023年10月18日正式宣布邀請邁阿密國際參賽。不過，此舉卻引發外界爭議，因為邁阿密國際並非MLS冠軍。雖然邁阿密國際當年拿下例行賽第一，並創下例行賽74積分MLS單季新高紀錄，但卻在季後賽首輪遭亞特蘭大聯淘汰，無緣美國職業足球大聯盟盃。本屆世俱盃開幕戰邁阿密國際對戰阿赫利俱樂部，梅西幾乎百分百確定會出賽，甚至可能象徵性地擔任開球嘉賓。