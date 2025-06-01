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近期市場上盛傳，美國高達6.5兆美元的公債將在6月到期，恐引發倒帳危機，讓不少投資人憂心忡忡。中央銀行今（1）日表示，目前美元做為最主要國際準備貨幣的地位仍無虞，美國公債債信穩健，流動性佳，價值儲藏的功能仍受投資者青睞，先進國家公債亦具備價值儲藏功能。央行指出，長期以來，歷任美國財長多宣示，強勢美元符合美國政策利益，惟川普政府宣布加徵對等關稅及市場傳聞的海湖莊園協議，均導致市場參與者對美元及美國公債產生疑慮，致美元走弱。近期美國財長貝森特表示，川普政府仍維持強勢美元政策。另白宮經濟顧問委員會主席米倫，亦特別否認美國正推動任何秘密匯率協議，以迫使其他國家貨幣對美元升值，並強調強勢美元符合美國利益。近日美日財長於G7財長會議均同意，匯率應由市場供需決定。央行並認為，美國公債債信穩健，流動性佳，價值儲藏之功能仍受投資者青睞。近期白宮經濟顧問委員會主席米倫，特別澄清海湖莊園協議傳聞中，將外國政府持有美國公債轉換為零息百年債券的想法，是加入川普團隊前所提出，並未納入當前政府政策項目之中。而美國財長貝森特表示，川普政府已把償還政府債務列為優先事項。此外，目前主要信評機構給予美國的債券評等（AA+）為次高等級，在G7國家中，僅次於德國（AAA）、加拿大（AAA），仍優於英國（AA）、法國（AA-）、日本（A+）及義大利（BBB+）。在國際清算銀行（BIS）巴賽爾協定第三版（Basel III）的銀行資本計提計算規定中，信評「AAA~AA-」屬高品質資產，風險權數為0%。央行強調，美國債券市場的深度與廣度皆居全球之首，流動性最佳；美國發行或保證的債券，尤以美國公債為國際資金借貸合約中最廣為接受的合格擔保品，且其合格擔保品地位，不因其信用評等改變而受影響。同時，當前美國經濟及金融市場規模仍居全球第一，在交易媒介、計價單位及價值儲藏功能方面，美元均具全球支配地位，此有助美元維持國際主要準備貨幣之角色。央行說，目前美國經濟仍具韌性，政策利率相對較高，10年期美國公債殖利率於G7國家中為次高。惟川普政府政策之不確定性，使美國公債市場波動加大。而其他先進國家公債市場雖不及美國公債市場之深度及廣度，亦具流動性及價值儲藏功能，可做為投資者分散投資組合的標的。