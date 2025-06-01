我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大帑殿大順路打造新世代KTV體驗場域。（圖／大帑殿提供）

▲大帑殿大順路從招牌三杯嫩雞腿、紅糟雪花豬，到創新松露奶油野菇雞與辣味美墨薯角，每一道菜都充滿巧思。（圖／大帑殿提供）

睽違多年，大帑殿以全新姿態回歸，今（1）日正式在高雄大順路盛大開幕，延續「唱歌也要有品味」的理念，結合光影科技與高端餐飲，訴求「光影」加「美食」雙主軸，主打「沉浸感」打造新世代KTV體驗場域。開幕記者會以「光影樂章・味覺對決之午宴」為主軸，從迎賓拍照、品牌致詞、燈光秀、主廚對決開蓋儀式，全面呈現多感官體驗。KTV空間注入「可以專程來吃飯」的理由。主廚端出「經典 vs 創新」料理對決。從招牌三杯嫩雞腿、紅糟雪花豬，到創新松露奶油野菇雞與辣味美墨薯角，每一道菜都充滿巧思，不只讓人吃得滿足，也重塑大眾對KTV餐飲的印象。大帑殿大順店在空間設計上也別出心裁。店內設有多款主題包廂，包括可帶寵物的友善包廂、專為親子打造的家庭包廂、適合開會簡報的商務包廂，甚至還有電競與派對型風格，全面滿足不同族群的娛樂與聚會需求。未來，大帑殿將持續推出不同主題的包廂活動與聯名菜色，將KTV從單一娛樂場所，轉型為結合餐飲、社交與文化的「生活第三空間」。