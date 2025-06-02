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▲許基宏在上周末龍象大戰徹底爆發，3場都敲出全壘打，合計13打數敲9安，打進12分打點。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟許基宏昨（1）日在與味全龍的「龍象大戰」中連續3場開轟，3場下來灌進12分打點，若繼續維持聯盟頂級打擊成績，有機會挑戰入選明年3月開打的經典賽中華隊。現年33歲的許基宏上次入選一級成人國際賽就是在2017年經典賽，上屆則因傷錯過，許基宏近年在中信兄弟專職一壘手出賽，屆時若入選，有望成為中華隊一壘手解答。許基宏本季健康迎接開季，一度占據打擊王寶座約一周時間，本季打擊率3成18、上壘率4成14、長打率5成27、另添6轟與28分打點，尤其在近期打擊手感繼續加溫，上周末「龍象大戰」3場都開轟，合計14打數敲出9支安打，灌進12分打點，今天甚至是砲轟本季結束後有望旅外、本戰開打前防禦率僅0.59的徐若熙。許基宏業餘時期曾入選港口杯、勞工盃與東亞運，2017年也是中華隊經典賽成員，但由於該屆中華隊一壘多半由蔣智賢擔任，許基宏並未獲太多上場時間，上屆2023年則因2月份阿基里斯腱撕裂與骨刺開刀，錯過入選機會，該年中職也僅出賽63場，為近5年最少。中華隊去年12強與今年初的資格賽，都曾遇上沒有「正一壘手」的疑慮，12強後段由潘傑楷代班一壘、後半段也曾經由朱育賢上場守一壘，今年初的資格賽，則由吳念庭、王博玄扛下一壘防守重任。許基宏生涯曾在2020、21年兩度獲得中職一壘手金手套獎，防守上應不會成為負擔，若中華隊在明年有許基宏這位「正一壘手」加入，相比上屆經典賽，內野理想狀況下，有望排出許基宏一壘，搭配張育成、李灝宇與鄭宗哲的火力最大化陣容，其中張育成、李灝宇與鄭宗哲都具備多守位價值，但李灝宇與鄭宗哲屆時有望受邀參與大聯盟春訓，是否願意接受徵招還須持續關注。