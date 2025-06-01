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外資看好ASIC強大的需求帶動下，再加上台光電財報表現優異，看好後市表現，因此接連上調台光電目標價，最新日系外資認為台光電積極擴展非輝達客戶，因此大調目標價至975元。日系外資最新表示，市場上各大CSP的AI ASIC成長更為強勁，台光電的AI客戶組合已從2024年以N「輝達為主」轉向「非輝達為主」的客戶組合，預估這些非輝達客戶在2025年將貢獻超過50%的AI銷售占比。日系外資指出，亞馬遜將有望成為台光電最大的AI客戶，因台光電為Trainium 2（Trn2）伺服器所用M8級銅箔基板（CCL）的唯一供應商。此外，截至2024年底，台光電的銅箔基板月產能為430萬張，預計到2025年底將達到580萬張／月的產能，其中包含黃石廠自2025年5月起新增30萬張／月產能、馬來西亞廠自8月起新增60萬張／月產能、中山廠於2025年底新增60萬張／月產能。隨著ASIC和800G交換器的高階應用需求，台光電第二季起將陸續擴充黃石、檳城、中山等廠產能，年增20％，加強全球市場的供應能力，並啟動大園廠的新建計畫，全年資本支出從84億元上調至130億元。以上種種原因，日系外資重申台光電「買進」評等，並將目標價由761元上調至975元。不僅僅是日系外資，另一家亞系外資機構調升目標上修2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至43.6／48.7元，預估2027年EPS至51.3元，因此給予2026年20倍本益比評價，同步升目標價。其他外資也看好台光電後市表現，目標價落在900元-935元，其他外資雖沒給出確定目標價，但也全都給予「買進」投資評等。而針對第二季表現，第一季獲利創新高，單季獲利超過一個股本。而在基期已高下，台光電第二季在新產能開出下，以及800G、AI ASIC需求支撐下，台光電認為第二季仍有機會維持季增的水準。另外，台光電表示，公司為亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地，台光電因為台灣、中國、美國及東南亞的多角佈局，未來面對市場多變局勢，將能領先同業進行靈活調整。