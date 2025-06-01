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已有31席國民黨立委的罷免案完成二階連署送件，但國民黨罷綠委的進程卻一直卡關，加上主席朱立倫又釋出「期待順利交棒」的訊息，更吹皺黨內權力生態的一池春水，也引發黨內質疑 ; 一來一往，綠營士氣大振，藍軍急拉警報，即便藍委已都有背水一戰、守住三階、催出「不同意罷免」票的決心，但現階段藍營仍得有防堵弱勢的終極戰略，才不致被綠軍找到破口猛攻，特別是在綠營現今戰術多變、招招凶險而且目標清晰的當下，藍營只要稍一不慎，綠軍便可達陣得分、翻轉立院結構。以綠軍現階段可能的戰略路徑來說，儘速罷免投票、修改立法委員互選院長副院長辦法、改選正副院長、藉補選讓立院席次過半應該是可能邏輯。細部來看，罷藍委投票時程勢必速戰速決，就『公職人員選罷法』來說，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之 ; 是以投票日最快便會落在七月，因為儘速投票綠營能夠一鼓作氣，而藍軍在相對短的時間內，一方面要不斷宣導支持者出來投「不同意罷免」票就有其困難性，畢竟很多民眾會以為我不去投票就是反罷免，是以現今藍軍要對此進行宣傳都極為辛苦 ; 再加上強力動員仍得有個刺激支持者出來投票的動機，不論是「守護蔣萬安、盧秀燕」或「對賴清德投下不信任票」，亦即這些訴求的力道要強到足以打到支持者痛點，才能催化投票動能，但要在最短時間內建構及烘托這些論述的合理性，對藍軍都是大考驗。而綠軍的如意算盤包括只要能罷掉11席，立院總席次降到102席時，綠營的51席便能過半，這時便可能在立院提案修改『立法委員互選院長副院長辦法』第八條，院長、副院長經全體立法委員三分之一以上提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選 ; 只要將出席委員三分之二以上人數通過，改為二分之一以上人數通過，便能讓韓國瑜立院龍頭位子不保，若拉下韓更能大挫藍軍士氣，直攻補選席位，只要搶攻六席，綠營便能立院過半，達到完全執政的目標。針對綠軍這樣極可能的佈局，藍軍根本沒有再內耗或是蹉跎的本錢，除了日前「還假於民」通過立法，已將戰略聚焦到民生議題的操作之外，國民黨似乎得花更多心思在彌補弱勢上，才能避免綠軍軟土深掘，折損藍營戰略佈局及戰術操作 ; 首先，主席朱立倫所提的主席改選時程已經引發黨內不安，畢竟在因應大罷免都顯抓襟見肘的當下，根本無力分兵在主席改選的議題上，況且綠營可能趁機挑撥朱立倫與盧秀燕心結，複雜化藍營內部情勢，是以改選議題如何控制，或是藍營維穩的當務之急。其次，近期檢調接連針對國民黨地方黨部進行搜索，甚至將黨工羈押與起訴，藍營的論述總是質疑司法辦藍不辦綠、小案大辦、押人取供、傷害司法公信力等，但綠營的反制是直指國民黨就是有進行幽靈連署，綠委甚至要朱立倫道歉 ; 但藍營針對綠軍的反打，除同樣的論述外，似無有效辦法來針對幽靈連署做危機處理，反而成了綠營可一直攻堅的破口，藍軍連被動因應都顯左支右絀，若對此無法有效防堵，綠營便可持續藉以對藍營進行騷擾戰，讓藍營反罷免備多力分。再者，針對綠營罷免主軸「罷免XXX，就是罷免傅崐萁」，藍軍也得設法反制，就算藍營總召傅崐萁戰力不弱，但綠營已全力拉高其仇恨值，作為大罷免的提款機，藍營若不因應，綠軍更容易直搗黃龍。是以若是傅暫辭總召，以固防花蓮本盤區為主，當然是國民黨中央可考慮的，畢竟罷傅二階連署也超過三萬份，花蓮情勢已然險峻 ; 傅辭總召回防本盤區，不僅對固票有利、也有利於減緩綠營罷免主軸的效果，而國民黨在第三階段催票時反而能拉高綠營總召柯建銘及總統賴清德的仇恨值，加上民生戰略反攻來訴求中間選民站出來投不同意罷免票，打破綠營基本盤決勝負的如意算盤。此外，黨內一直有立委的相關論述被綠營進行負面解讀及操作，藉以拉高藍營仇恨值，議題一燒起來，除各別立委無法妥善處理外，黨中央也常無澄清或是控制危機的論述及做法，綠營多能藉此得分，抵銷藍營能量及氣勢 ; 故黨中央勢得更謹慎地進行議題管理，避免給綠營渲然機會，更應在風波發生後立即掌控情勢與定調發言進行危機處理，避免星火燎原。要防堵的弱勢真的太多，藍營已無好整以暇的空間，唯有正面面對弱點立即補強，才能縮小對手的攻擊面，並有效率地回防，進而搭配民生議題對接中間選民挽救頹勢，倘只能藉嘴砲企圖以拖帶變而無積極作法，只怕連支持者都看不起，遑論要他們站出來投下不同意罷免票了。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com