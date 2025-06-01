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▲2025泰國驕傲月活動正式登場。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰國是東南亞首個同婚合法化國家，對於LGBTQ+群體權益極為重視。（圖／美聯社／達志影像）

泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今（1）日出席曼谷國家體育場舉辦的2025年驕傲月慶祝活動啟動典禮，不僅出席開幕儀式，更換上銀色搭配彩虹元素的服裝，走入遊行人群與民眾同歡，充分展現對性別多元族群的堅定支持。本屆驕傲月活動已邁入第3年，主辦方將今年口號定為「Born This Way」，意在鼓勵所有人擁抱最真實的自己。貝東丹在典禮上發表談話指出，泰國政府尊重每個人表達自我認同的自由，不論以什麼形式展現個人特質，國家都會給予完整的法律保護。談到今年的特殊意義，貝東丹特別強調泰國婚姻平權法案的正式生效，這項里程碑式的立法讓今年的慶祝活動更具歷史價值。她在致詞中呼籲民眾「盡情展現自我風采，珍愛彼此的與眾不同」，並重申政府立場，「只要不傷害別人，每個人都有權選擇自己的生活方式，這些都是受憲法保障的基本權利。」貝東丹與執政黨為泰黨的國會代表們加入遊行行列，她身著搶眼的銀色彩虹連身裙，在隊伍中相當醒目，沿途不斷有參與者上前邀請合照，貝東丹也都開心配合，展現十足的親和力。