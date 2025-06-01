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1.投資自己

2.有價值的股票

3.負擔得起的房子

「股神」巴菲特（Warren Buffett）即便身家富可敵國，但日常生活卻是相當簡樸，堅持理性消費與價值導向，不過巴菲特其實有透露，3件事情值得人們花錢揮霍。外媒GO Banking Rates報導，巴菲特雖然不是喜歡揮霍的人，但他推薦3個領域值得大家揮霍金錢投資。巴菲特在波克夏2022年的股東大會上表示，「迄今為止最好的投資，就是任何能讓你自身發展的東西。」FinlyWealth 創辦人兼執行長沙納扎里（ Kevin Shahnazari）表示，巴菲特非常強調投資自己的重要性，常會提倡在教育和自我提升方面投入資金。他解釋說，這個原則強調，提高一個人的技能和知識可以在一生中產生巨大的回報，遠遠超過最初的成本。We Buy Houses in Central Valley的CEO塞伊尼（Gagandeep Saini）補充，他曾親眼目睹巴菲特在教育方面慷慨投入的原則，如何帶來顯著的回報。在他職業生涯的早期，投資高級房地產認證和金融培訓計劃，極大地提高了他發現有價值的投資機會和為客戶做出更好決策的能力。巴菲特在波克夏2008年的年報表示，「價格是你付出的，價值才是你得到的」。雖然這句話雖然是說應該以公司的價值，而不是股價高低作為投資依據，但也能應用於其他領域，像是購買一台耐用的筆電等工具，能夠提升效率與成果。沙納扎里解釋，無論是投資可靠的筆記型電腦還是高級軟體，在高級工具上投入更多資金，可以提高效率並取得更大的成功。巴菲特的哲學鼓勵人們在進行重大支出時，優先考慮品質而不是成本。巴菲特在2010年波克夏年報中表示，「人生第三好的投資，就是買下我現在的住宅。」雖然這句話至今已經過了15年，可能不再完全準確，但這個建議仍然適用，「不要購買超過自己能力的房子上，但要購買一套你能負擔得起的房子」。儘管巴菲特的資產規模相當於一個中小國家，但他仍然選擇居住在1958年以3.15萬美元購買的老房子，開著價格實惠的車輛，並經常在早餐時選擇速食餐點。