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泰國執法單位逮捕42歲男子拉德，這名男子涉嫌利用11歲親生兒子，製作兒童色情內容，並透過網路付費群組販售牟利。泰國人口販運打擊司日前接獲民眾檢舉，指控有人在社群媒體經營多個可疑帳號，涉嫌持有並販售兒童不當內容。調查人員發現，這些帳號會發布貼文招攬網友，邀請他們付費加入所謂的「秘密群組」。為深入了解案情，警方派遣臥底人員潛入群組蒐證。調查結果令人震驚，群組內有大量兒童不當圖片及影片供付費會員觀看，其中部分內容受害者竟是嫌犯的11歲親生兒子。掌握充分證據後，警方向董里府法院申請搜索令，突擊嫌犯位於嚴達考縣的住處。行動中查獲5支手機及與不當影片中兒童穿著相符的衣物作為證物。透過數位鑑識，警方從扣押的手機中發現大量不當內容，同時找到嫌犯與他人分享內容、向群組成員收取費用的完整對話紀錄。這些金流紀錄全數指向拉德名下的銀行帳戶。檢警依據《反人口販運法》等法令，對拉德提出多項重罪指控，包括「持有並散布兒童不當內容謀取性利益」、「基於營利目的製作及傳播兒童色情內容」，以及「以製作不當內容牟利為目的進行人口販運」。面對警方偵訊，拉德坦承犯行，承認自己是相關銀行帳戶持有人，也承認透過手機傳邀請訊息，吸引網友加入付費群組。全案現已移交專責單位依法後續偵辦。